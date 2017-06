UDANA ZBIÓRKA ZNICZY NA POLSKIE MOGIŁY NA WSCHODZIE

Dzięki akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” blisko 200 tys. zniczy zapłonęło na polskich grobach za wschodnią granicą. Kilkaset z nich podarowali mieszkańcy naszego powiatu.

Akcję w powiecie, już od kilku lat, koordynuje średzkie starostwo. – Zachęcam mieszkańców powiatu do wsparcia akcji. Każdy znicz to dowód naszej pamięci o rodakach, szacunku do historii a także patriotyzmu – pisał na facebooku starosta Sebastian Burdzy.

W zbiórce wzięła udział zdecydowana większość przedszkoli i szkół z powiatu. Kilkanaście paczek zebrano w średzkiej podstawce. Równie hojni okazali się uczniowie zespołu szkół w Miękini. Lampek było tak wiele, że ze Środy do Wrocławia musiały pojechać dwa samochody – służby drogowej i kwatermistrzowski ze straży pożarnej.

Jak informowała Telewizja Wrocław znicze od Dolnoślązaków już zapłonęły na polskich grobach. W tym roku trafiły one na cmentarz w Tarnopolu, Trembowli, Zbarażu i we Lwowie. Dla Polaków, mieszkających w tamtych rejonach, to bardzo ważne wydarzenie.

Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy za zrozumienie i wsparcie akcji.

(rfp) Fot. Powiat Średzki