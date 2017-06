POLICYJNA LEKCJA DLA UCZNIÓW PODSTAWÓWKI

Średzcy policjanci uczyli dzieci ze średzkiej podstawki, jak bezpiecznie przechodzić przez drogę. Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem i co ważne, sporą wiedzą.

- Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej spotkali się z policjantami, by wspólnie rozmawiać o bezpieczeństwie - informuje st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej w Środzie Śląskiej. - Dzieci z uwagą słuchały wskazówek funkcjonariuszy dotyczących właściwego przechodzenia przez drogę, noszenia elementów odblaskowych, a także zachowania wobec osoby obcej. Oprócz teorii drugoklasiści sprawdzali swoje umiejętności i wiedzę w praktyce podczas ćwiczeń na przejściu dla pieszych.

Funkcjonariusze spotkali się z uczniami klasy drugiej, by wyjaśnić im najważniejsze zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

- Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia zasad poruszania się w obrębie jezdni i korzystania z przejść dla pieszych - wyjaśnia policjantka.

Zdaniem pani rzecznik, dzieci posiadały już sporą wiedzę m.in. jak powinny zachowywać się będąc uczestnikiem ruchu drogowego.

- Policjanci zwrócili także uwagę na rolę elementów odblaskowych, które jak wiemy szczególnie w okresie jesienno-zimowym sprawiają, że zarówno duzi, jak i mali są dla kierowców bardziej widoczni. Rozmawiano również o właściwych zachowaniach w sytuacji kontaktu z osobą obcą, a także innych zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi w trudnych sytuacjach - podkreśla.

Prócz teorii była też praktyka. Dzieci uczestniczące w spotkaniu pokazywały policjantom, jak powinno się bezpiecznie przechodzić się na drugą stronę jezdni.

- Zanim to jednak nastąpiło, każdy otrzymał odblask, który przyczepił do ubrania, by być widocznym na drodze - podsumowuje Marta Stefanowska.

(rol.) Fot. Policja