WŁAMYWACZE NAJEDLI SIĘ, NAPILI I UKRADLI SPRZĘT

Do 10 lat pozbawienia wolności grozi dwóm mężczyznom, którzy włamali się do domu letniskowego. Sprawcy wpadli na gorącym uczynku, zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu.

Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia br. w jednej z miejscowości na terenie gminy Miękinia. Sprawcy dostali się do wnętrza wybijając szybę w drzwiach balkonowych, skąd zabrali mienie o wartości blisko 6 tysięcy złotych.

Łupem dwóch mężczyzn w wieku 21 i 22 lat padł m.in. sprzęt RTV, AGD oraz elektronarzędzia. Sprawcy nie pogardzili nawet artykułami spożywczymi i alkoholem, które skonsumowali na miejscu przestępstwa. Ponadto, wyrywając przewody ze ścian, dokonali jednocześnie znacznej dewastacji pomieszczeń.

Sprawcy wpadli na gorącym uczynku. Funkcjonariusze podczas przeszukania miejsca ich zamieszkania ujawnili rzeczy pochodzące z przestępstwa. Obaj zostali zatrzymani w policyjnym areszcie.

Jak się okazało, jeden z nich był już wcześniej karany. Odzyskane częściowo mienie policjanci zwrócili właścicielce.

Przestępstwo kradzieży z włamaniem zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

(ms) Fot. Policja