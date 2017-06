PRZEDSZKOLE NR 2 W ŚRODZIE ŚL. BĘDZIE ZLIKWIDOWANE?

Jednym z punktów dzisiejszej sesji Rady Miejskiej będzie dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 2 w Środzie Śląskiej. Dlaczego po kilkudziesięciu latach placówka będzie zlikwidowana i co stanie się z przedszkolakami uczęszczającymi do niej?

Dzisiejsza sesja, jeśli chodzi o kwestie szkolnictwa na terenie naszej gminy, będzie niezwykle istotną. To dziś między innymi radni podejmą stosowną uchwałę w związku z dostosowaniem sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Jednym z punktów obrad będzie również dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 2 w Środzie Śląskiej przy ulicy Konstytucji 3 Maja.

Temat likwidacji poruszany od kilku lat

Rozmowy na temat likwidacji średzkiego przedszkola, do którego uczęszczają pięcio- i sześciolatki prowadzone są od kilku lat. Jednak w tym roku decyzja o likwidacji placówki wydaje się nieunikniona. Jeszcze kilka lat temu znajdowały się tu trzy oddziały, w tej chwili są dwa. W każdej grupie jest osiemnaścioro przedszkolaków. Większa część z nich od września podejmie naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

- W tym roku pozostanie z nami 13 dzieci realizujących roczne przygotowanie sześciolatków. Nie wiemy, ilu przedszkolaków mogłoby dojść w nowym roku szkolnym, tym bardziej, że w pozostałych przedszkolach będą wolne miejsca – mówi dyrektor placówki, Grażyna Kubera.

Od 1990 roku Przedszkole nr 2 w Środzie Śląskiej pełni rolę specyficznej, jedynej tego rodzaju placówki w naszej gminie. Przedszkolaki mają zapewnioną opiekę przez pięć godzin. Dowożone z wiosek z terenu naszej gminy nie mają obiadów. Przywożą ze sobą śniadanie. W przedszkolu otrzymują herbatę. Co ważne, pobyt w placówce jest całkowicie bezpłatny.

Brak dzieci i zły stan techniczny

Jak podkreśla Krzysztof Peryga, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej, projekt likwidacji placówki wynika z kilku czynników.

- Przedszkole aktualnie jest czynne, spełnia minimalne wymagania sanepidu i innych jednostek kontrolujących, jednak jego stan techniczny jest bardzo zły. Wymaga przeprowadzenia poważnego remontu, łącznie z remontem dachu, toalet, klatki schodowej itd. Również funkcjonalność tego obiektu, jako przedszkola, jest poniżej standardów – mówi Krzysztof Peryga. - Aktualnie do przedszkola uczęszcza 36 dzieci. Większość z nich (23 dzieci) to sześciolatki, które od 1 września br. pójdą do szkoły, pozostałe dzieci zostaną przeniesione do Przedszkola Publicznego nr 1 w Środzie Śląskiej – dodaje dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej.

- Jeszcze jakiś czas temu nasze przedszkole miało trzy grupy. Potem ich liczba zmniejszyła się do dwóch. W przyszłym roku może okazać się, że zostanie już tylko jedna grupa – opowiada Grażyna Kubera, dyrektor placówki, związana z przedszkolem od 1978 roku. - W tej chwili koniecznym jest remont dachu, wymiana okien. Oczywiście żal będzie rozstawać się z tym miejscem, jednak zmiana wydaje się nieunikniona – mówi dyrektor.

Co z przedszkolakami i personelem?

Na pytanie o losy przedszkolaków i personelu Przedszkola nr 2, dyrektor placówki uspakaja.

- Nasze dzieci wraz z personelem przejdą do Przedszkola nr 1 przy ulicy Strzeleckiej w Środzie Śl. Dzieci nie będą rozdzielane. Pozytywnym jest również fakt, że wszyscy pracownicy przedszkola nadal będą mieli zachowaną pracę, a dzieci przeją do drugiej placówki całą grupą razem ze swoją wychowawczynią – mówi Grażyna Kubera. - Mam nadzieję, że cały proces przebiegnie łagodnie. Nie ma również niepokoju ze strony rodziców – dodaje dyrektor przedszkola.

Jak się mówi nieoficjalnie, na nową salę przedszkola przy ul. Strzeleckiej zaadaptowany zostanie niewykorzystany do tej pory strych budynku.

Komu posłuży budynek przy Konstytucji 3 Maja?

Jak się dowiedzieliśmy najprawdopodobniej budynek, w którym mieści się przedszkole po modernizacji zostanie udostępniony poszczególnym instytucjom z terenu naszej gminy. Swoje siedziby będą miały tu m.in. takie jednostki, jak ZHP, Polski Związek Działkowców, czy Koło Związku Sybiraków w Środzie Śl.

Jeśli podczas dzisiejszej sesji radni podejmą uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji przedszkola i decyzja spotka się z przychylną opinią kuratorium, placówka będzie czynna do sierpnia tego roku. Po wakacjach przedszkolaki swoją przygodę w nowym roku szkolnym 2017/2018 rozpoczną już w innym miejscu.

Iza Szczygieł, Fot. mpr