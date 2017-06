PLANUJESZ WYMIANĘ OGRZEWANIA? POZYSKAJ DOFINANSOWANIE

Gmina Środa Śląska w ubiegłym roku wprowadziła program dotacji dla mieszkańców decydujących się na wymianę ogrzewania ze stałopalnego na korzystniejsze energetycznie i ekologicznie. Przed nami kolejna edycja programu.

Uchwała podjęta przez Radę Miejską obowiązuje od 24 lutego br. roku. Podczas pierwszej tegorocznej sesji radni, na wniosek burmistrza Środy Śląskiej zdecydowali, że podniesione zostaną poziomy dofinansowania, a do podziału jest łącznie 100 tys. zł. Warunki otrzymania dotacji pozostają niezmienne: złożenie wniosku i spełnienie wymogów określonych w regulaminie. Wnioski o dotację na wymianę źródeł ciepła przyjmowane będą do 30 czerwca br.

- Przypominamy, że mieszkańcy, którzy chcieliby starać się dotację z gminy na ten cel, mogą rozpocząć prace dopiero po podpisaniu umowy z Urzędem Miejskim. W przypadku rozpoczęcia robót wcześniej udzielenie dotacji nie będzie możliwe – zaznacza Joanna Kozak, kierownik Wydziału Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej.

W minionym roku z gminnych dotacji skorzystały 32 osoby, a z budżetu samorządu przeznaczono na ten cel 80 tys. zł. Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem formularza wniosku, złożeniem wniosku i otrzymaniem dotacji proszone są o kontakt z wydziałem Komunalnym, Środowiska i Rolnictwa (tel. 71 396 07 56) lub Wydziałem Spraw Lokalowych (tel. 71 396 07 54) średzkiego magistratu. Tam także uzyskają wszelkie niezbędne informacje związane z tym tematem.

Osoba składająca wniosek może uzyskać dotację w zależności od rodzaju nowego źródła ciepła:

- pompy ciepła do centralnego ogrzewania - do wysokości 50% wydatków, lecz nie więcej niż 5 000 zł,

- systemy solarnych i hybrydowe oraz pompy ciepła powietrzne do ciepłej wody użytkowej - do wysokości 40% wydatków, lecz nie więcej niż 2 500 zł,

- kotły olejowe kondensacyjne, kotły gazowe kondensacyjne i kotły elektryczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - do wysokości 50% wydatków, lecz nie więcej niż 3 000 zł.

* wszystkie wydatki muszą być udokumentowane fakturami

(um)