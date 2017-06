MATEUSZ CIELEPAŁA WICEMISTRZEM DOLNEGO ŚLĄSKA

Po zaciętych i wyrównanych walkach stoczonych podczas Mistrzostw Dolnego Śląska Mateusz Cielepała zdobył tytuł wicemistrza Dolnego Śląska. To wielki sukces naszego zawodnika.

Niedawno prezentowaliśmy Państwu naszą rozmowę z Mateuszem. Dziś możemy podzielić się świetną informacją. Nasz młody zawodnik z Malczyc w rozegranych w ten weekend Mistrzostwach Dolnego Śląska wywalczył tytuł wicemistrza. To wielki sukces młodego zawodnika.

- Dziś (przyp. red. 24 lutego)o godz 20.20 Mati Mateusz Cielepała na mistrzostwach Dolnego Śląska znokautował w pierwszej rundzie swojego rywala. Jutro walczy o złoto – informował w piątek trener zawodnika Radosław Pupin.

W sobotę Mateusz stoczył walkę o złoto. Ostatecznie zdobył tytuł wicemistrza Dolnego Śląska. Jak sam podkreślił w rozmowie z nami, o zwycięstwie przeciwnika zadecydowało doświadczenie (84 stoczone walki).

- Z mojej strony zabrakło obycia i zimnej głowy – mówi Mateusz. Zapytany o to, czy cieszy się z uzyskanego wyniku, nie kryje satysfakcji. Choć jak dodaje - boli mnie ta porażka. Mogłem wygrać to spotkanie.

Intensywna praca

Jak zapowiada bokser, już od poniedziałku rusza do pracy, jeszcze ostrzej i intensywniej trenując w klubie Glory w Środzie Śl. pod okiem trenera Radka Pupina, który nie ukrywa dumy ze swojego zawodnika.

- No cóż po walce wyrównanej, powiedziałbym nawet bardzo wyrównanej, niestety przegrana, ale też wygrana. Mati Mateusz Bestia Cielepała zaprezentował się z bardzo dobrej strony i to On, jako przegrany, dostał propozycję walki za tydzień w Niemczech i to jest to. Mamy V-ce mistrza Dolnego Śląska - poinformował Radosław Pupin.

Jeszcze raz w imieniu redakcji gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki. MATEUSZ CIELEPAŁA - BOKSER Z CHARAKTEREM!

(isz), Fot. Klub Glory