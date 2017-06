ZDERZENIE SAMOCHODU OSOBOWEGO Z MOTOCYKLEM

W piątek na drodze wyjazdowej ze Środy Śl. w kierunku Szczepanowa doszło do zderzenia samochodu osobowego marki VW z motocyklem. Poszkodowany został motocyklista. Mężczyzna uskarżał się na bóle w prawym ramieniu.

Do zdarzenia doszło w piątek, 31 marca, tuż po godzinie 14. na zbiegu ulic Akacjowej z Kolejową. Z informacji, jakie przekazano do stanowiska Kierowania KP PSP w Środzie Śl. wynikało, że nie ma osób poszkodowanych, jednak w wyniku zderzenia pojazdów doszło do wycieku oleju na drogę.

- W chwili przyjazdu jednostek straży pożarnej, oba pojazdy biorące udział w zdarzeniu znajdowały się na poboczu ulicy Akacjowej – informuje Dariusz Domaradzki, rzecznik straży pożarnej w Środzie Śl. - 34-letni kierowca motocykla uskarżał się na ból w prawym ramieniu – dodaje strażak.

Poszkodowanemu udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Działania strażaków polegały również na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i neutralizacji płynów rozlanych na jezdni. W działaniach uczestniczył zastęp straży pożarnej JRG Środa Śl.

- W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległy tylne drzwi VW i lewy bok motocykla marki Honda – dodaje strażak.

Straty wstępnie oszacowano na tysiąc złotych.

(isz), Fot. mpr