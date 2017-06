MICHAŁ WITKOWSKI: “MARZĘ, BY ZOSTAĆ REŻYSEREM”

Michał Witkowski, to młody mieszkaniec naszego miasta. Na co dzień uczeń średzkiego gimnazjum. W sieci, na popularnym serwisie YouTube prowadzi własny kanał Kant KuliTV.

Ma głowę pełną pomysłów, marząc, by w przyszłości tworzyć filmy. Podczas spotkania wydaje się być skromnym i spokojnym młodym człowiekiem. Na kanale, który prowadzi już od dwóch lat, znany jest bardziej jako Roly.

- To jest mój kanał, gdzie tworzę pewnego rodzaju portfolio, więc znajdziesz tu głównie dopracowane, jak najlepsze wizualnie materiały z małymi wyjątkami w postaci jakichś luźniejszych, najczęściej komediowych “tworów” – pisze o sobie Michał.

Na początku roku, na YouTube blisko 700 osób obejrzało jego klip o Środzie Śląskiej, w którym Michał pokazuje oblicze naszego miasta.

- Film powstał jako praca na informatykę, na którą zadano nam przygotowanie filmu o regionie. I tak powstał mój film o Środzie Śląskiej – opowiada Michał. - W klipie chciałem pokazać charakterystyczne dla naszego miasta miejsca – mówi.

I tak najpierw pojawiła się lista miejsc, które warto pokazać, a następnie ich zdjęcia. Praca przez nauczyciela informatyki została oceniona na szóstkę. Nic dziwnego, bo ciekawe ujęcia, specyficzna atmosfera klipu, a także pytanie sformułowane na końcu, sprawiają, że obok klipu gimnazjalisty nie można przejść obojętnie.

Zaczęło się dwa lata temu

Jak opowiada o swoich początkach w popularnym YouTube, wszystko zaczęło się dwa lata temu, kiedy postanowił opowiadać o grach. I tak powstał jego kanał Kant Kuli TV.

- Nazwa pochodzi od powiedzenia, że ktoś zrobił coś jak łysy warkoczem o kant kuli, czyli coś niemożliwego, niemieszczącego się w ramach. Początkowo na kanale pojawiały się opisy gier. Z czasem nowinki technologiczne, recenzje aparatów i sprzętu, bo taka tematyka mnie interesuje – opowiada Michał.

Jak mówi, po ukończeniu gimnazjum, marzy o nauce w klasie filmowej we wrocławskim liceum. Podczas rozmowy odnoszę wrażenie, że Michał, to źródło niekończących się artystycznych pomysłów. Spontaniczny projekt „Przesłuchanie”, który możemy obejrzeć na kanale, czy plany na filmy fabularne zdają się to potwierdzać. Michał jest nie tylko scenarzystą swoich filmów, ale także ich reżyserem. Sam też dobiera do nich muzykę. Zapytany, o to, czego mu życzyć, bez wahania opowiada: żebym w przyszłości został reżyserem.

I tego Michałowi życzymy, wierząc, że przed młodym filmowcem jeszcze nie jeden ciekawy projekt.

Wszystkie filmy Michała można zobaczyć na jego kanale – https://www.youtube.com/c/KantKuliTV

(mw)