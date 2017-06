MECHANIK NA FOTELU LIDERA, ORŁY CORAZ BLIŻEJ CZOŁÓWKI...

Za nami ostatni weekend kwietnia, który przyniósł wiele piłkarskich emocji i kilka niespodzianek. Niespodziankę, ale niestety niemiłą sprawili piłkarze średzkiej Polonii przegrywając w Strzelinie ze Strzelinianką 1-3.

Początek meczu nie zapowiadał porażki, ponieważ poloniści dobrze weszli w mecz i już w 5 min. objęli prowadzenie po trafieniu Marcina Antosiewicza. Po bramce wydawało się, że średzianom będzie się grało lżej i bardziej komfortowo...

Niestety, stało się inaczej. Gospodarze tego pojedynku zaczęli poczynać sobie coraz odważniej i stwarzali sobie sytuacje podbramkowe. Efektem były 3 bramki strzelone już do przerwy i poloniści na przerwę schodzili przegrywając 1-3. W drugiej połowie nie udało się strzelić bramki żadnej ze stron i pierwsza porażka średzkiej Polonii stała się faktem...

W klasie A byliśmy świadkami kilku bardzo ważnych pojedynków.

Czarni Białków podejmowali Parasol Wrocław i mecz nie wyłonił zwycięzcy. Po ciekawym i zaciętym pojedynku padł remis 2-2.

W Kostomłotach derby dla MKS-u, który pokonał LZS Osiek 3-0. Do przerwy obie drużyny nie strzeliły żadnej bramki. Jednak po przerwie MKS podkręcił tempo i zwyciężył pewnie 3-0. Wynik mógłby być wyższy, ale Paweł Kozłowski nie wykorzystał rzutu karnego.

W derbach gminy Środa Śląska Zjednoczeni Szczepanów pokonali LKS Ciechów 3-1. Zjednoczeni po tym zwycięstwie oddalili się od strefy spadkowej na sporą ilość punktów, zaś sytuacja Ciechowa stała się jeszcze trudniejsza, ponieważ po tej porażce LKS spadł na 12 miejsce w tabeli i jest drużyną, która otwiera strefę spadkową.

Nie do zatrzymania jest Mechanik Brzezina, który zwyciężył w 8 spotkaniu z rzędu, pokonując 5-1, będącą w ciężkiej sytuacji Odrę Malczyce. Po tym zwycięstwie Mechanik wskoczył na fotel lidera klasy A i potwierdził, że jest jednym z wielu kandydatów do awansu do klasy okręgowej.

W klasie B zastopowana została Pogoń Jastrzębce, która uległa na własnym boisku rezerwom Mechanika Brzezina 0-2.

Niespodzianką zakończyło się spotkanie w Miękini, gdzie faworyzowana Pogoń tylko zremisowała z Tęczą Kwietno, a bramkę dającą remis, gospodarze strzelili w 93 min. meczu!

Kolejną porażkę poniósł Pagel Komorniki, który nadal pogrążony jest w głębokim kryzysie. Tym razem Pagel uległ Chwalimierzowi 2-5.

Coraz bliżej czołówki zmierzają Orły z Bukówka, którzy po pewnym zwycięstwie z Lenartowicami 3-0 plasują się już na 4 pozycji i tracą do lidera z Miękini 6 pkt., ale mają także jeden mecz mniej.

Wyniki:

Strzelin-Polonia 3-1.

Szczepanów -Ciechów 3-1.

Białków -Parasol 2-2.

Kostomłoty -Osiek 3-0.

Malczyce -Brzezina 1-5.

Bukówek -Lenartowice 3-0.

Komorniki -Chwalimierz 2-5.

Lutynia-Ogrodnica 5-0.

Jastrzębce -Brzezina II 0-2.

Miękinia -Kwietno 1-1.

Słup-Juszczyn 3-0(wo).

(az) fot. Polonia Środa Śląska (mecz w Strzelinie)