MASZ PYTANIE DO PRAWNIKA? ODPOWIE CI NA NASZYCH ŁAMACH!

Wspólnie z kancelariami z Wrocławia rozpoczynamy cykl porad prawnych dla naszych czytelników. Jeśli masz pytanie do prawnika - możesz je zadać za naszym pośrednictwem. Zachęcamy do korzystania z porad fachowców.

Dzisiejsze porady dotyczą ważnej kwestii, jaką jest dziedziczenie po śmierci członka rodziny.

Śmierć członka rodziny jest zawsze tragicznym przeżyciem, należy jednak pamiętać, że w rozumieniu przepisów prawa jest zdarzeniem, które rodzi szereg konsekwencji w sferze majątkowej. Dziedziczenie majątku po zmarłym może odbywać się na dwa sposoby tj. na mocy testamentu lub przepisów ustawy. Z dziedziczeniem ustawowym mamy do czynienia, zawsze wtedy, gdy testamentu nie było lub z różnych przyczyn był on nieważny lub nie obejmował całości majątku.

Kto dziedziczy?

Prawo polskie wymienia krąg spadkobierców, czyli osób powołanych do dziedziczenia, do których należą małżonek zmarłego, jego zstępni (tzn. dzieci, wnuki, prawnuki – osoby pochodzącej w prostej linii od zmarłego), rodzice osoby zmarłej, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa osoby zmarłej, dziadkowie osoby zmarłej, pasierbowie osoby zmarłej, Gminę oraz Skarb Państwa.

W jakiej kolejności?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że jeżeli między małżonkami w chwili śmierci jednego

z nich istnieje wspólność majątkowa, tzn. nie zawarli intercyzy, bądź w trakcie małżeństwa nie ustanowili między sobą rozdzielności majątkowej, to w przypadku śmierci jednego

z nich dziedziczeniu podlega jedynie połowa majątku małżonków.

W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci i małżonek zmarłego, zaś każdemu z nich przypada równa część majątku z tym zastrzeżeniem, że w przypadku rodzin wielodzietnych ( więcej niż 3 dzieci) małżonkowi zawsze przypada co najmniej ¼ spadku.

PRZYKŁAD: Jeżeli żona pozostawił po sobie męża i dwójkę dzieci, to wszyscy otrzymają po 1/3 spadku. Jeśli jednak pozostawiłaby męża i czworo dzieci, to żona otrzyma 1/4 spadku, a czworo dzieci pozostałe 3/4 spadku.

Jeżeli dziecko osoby zmarłej nie dożyje otwarcia spadku (tj. śmierci spadkodawcy) to w jego miejsce spadek otrzymają jego dzieci ( wnuki spadkodawcy), ale tylko w takiej części jaka przysługiwałaby ich zmarłemu rodzicowi.

PRZYKŁAD: Jeżeli mąż pozostawia żonę, syna oraz dwoje wnucząt po wcześniej zmarłej córce; to żona dziedziczy 1/3 spadku, syn 1/3 spadku, zaś każde wnucząt 1/6 część spadku.

W tym miejscu warto podkreślić, że dzieci ze związków pozamałżeńskim są traktowane na równo z pochodzącymi ze związku małżeńskiego i mają takie same prawa. Pamiętać też należy, że zstępni ( tj. dzieci, wnuki, prawnuki itd.)zawsze wyłączają dalszą rodzinę od dziedziczenia.

Inaczej jest, jeżeli zmarły nie posiadał dzieci. Wtedy dziedziczą jego małżonek oraz jego rodzice – należy pamiętać, że jeżeli rodzice nie żyją – dziedziczą ich dzieci, czyli rodzeństwo zmarłego. W takiej sytuacji udział małżonka w spadku wynosi zawsze co najmniej połowę majątku. Jeżeli spadkodawca nie posiadał dzieci i małżonka – bądź ten zmarł ( lub małżeństwo zostało wcześniej zakończone przez rozwód) rodzicom osoby zmarłej przysługuje cały spadek. Naturalną konsekwencją jest to, że w razie gdyby zmarli oni wcześniej cały spadek przypadnie rodzeństwu zmarłego lub dzieciom rodzeństwa.

PRZYKŁAD: Jeżeli żona umiera i pozostawia męża, a oboje jej rodzice żyją; to połowa spadku należy się rodzicom, a połowa małżonkowi. Jeśli natomiast umiera mąż, pozostawiając żonę, a żyje jego matka oraz dwóch braci, to połowa spadku przypada żonie, 1/4 matce, i po 1/8 każdemu z braci.

W następnej kolejności do spadku zostają powołani dziadkowie spadkodawcy. Dziedziczą oni spadek tylko wówczas, gdy spadkodawca nie miał ani małżonka, ani rodzeństwa, ani zstępnych rodzeństwa. W sytuacji, gdy w chwili otwarcia spadku żyją wszyscy dziadkowie (łącznie cztery osoby), to dziedziczą w częściach równych. Jeśli natomiast, któreś z dziadków nie dożyje otwarcia spadku, to udział spadkowy przypada jego zstępnym (dalszym krewnym spadkodawcy, ciotkom i wujkom zmarłego i ich potomstwu).

W braku innych uprawnionych dziedziczyć mogą również pasierbowie, a nawet gmina w której mieszkał zmarły lub Skarb Państwa.

Jak postępować?

Jeżeli jesteśmy powołani do spadku z ustawy, możemy złożyć trzy rodzaje oświadczeń, a mianowicie odrzucić spadek, przyjąć spadek wprost, przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

W przypadku złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku tracimy prawa do majątku spadkowego. Złożenia takiego oświadczenia rodzi jeszcze jedną ważną konsekwencję, a mianowicie dochodzi do fikcji prawnej, polegającej na tym, że jesteśmy traktowani tak, jak gdybyśmy nie dożyli otwarcia spadku (to jest chwili śmierci spadkodawcy). Wtedy na wskazanych wyżej zasadach w nasze miejsce wchodzą kolejne osoby z wymienionego wyżej kręgu spadkobierców czyli np. nasze dzieci.

PRAKTYCZNA UWAGA: Jeżeli zatem złożymy oświadczenie o odrzuceniu spadku po zmarłym rodzicu (np. ze względu na istniejące długi po zmarłym) a posiadamy własne dzieci, to jeżeli nie chcemy obdarować ich długami, one również muszą złożyć stosowne oświadczenie. Jeżeli dzieci są małoletnie, na złożenie oświadczenia w ich imieniu niezbędna jest zgoda Sądu.

Przyjęcie spadku wprost, wiąże się z przyjęciem wszelkich praw i obowiązków związanych z odziedziczonym majątkiem, a zatem również ewentualnych długów osoby zmarłej wraz obowiązkiem ich spłaty.

Ostatnią możliwością jest złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że w przypadku istnienia długów spadkowych, spadkobierca zobowiązany jest do ich spłaty jedynie w takiej wysokości w jakiej wartości był otrzymany w spadku majątek. Pamiętać trzeba o konieczności zrobienia dokładnego spisu majątku zmarłego, zarówno rzeczy przedstawiających wartość jak i długów.

PRZYKŁAD: Jeżeli zmarły pozostawił po sobie nieruchomość wartą 50.000 zł i jednocześnie dług w wysokości 100.000 zł, a jedynym uprawnionym do dziedziczenia jest syn zmarłego to nabywa on nieruchomość, ale i dług, przy czym zobowiązany jest do spłaty długu w wysokości 50.000 zł.

PRAKTYCZNA UWAGA: Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie oznacza jednak, że wierzyciel osoby zmarłej dochodzić będzie roszczeń z majątku spadkowego. Wierzyciel może domagać się zapłaty ( lub nawet prowadzić egzekucję komorniczą) z dowolnego majątku spadkobiercy – np. jego wynagrodzenia, przy czym nie może zabrać więcej, niż wynosi wartość odziedziczonego przez spadkobiercę majątku.

Wszelki oświadczenia spadkowe można złożyć do Sądu, bądź przed notariuszem. Należy jednak pamiętać, że w przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie 6 miesięcy od uzyskania informacji o powołaniu do spadku (np. syn dowiaduje się o śmierci matki) uznaje się automatycznie, że spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Sam fakt odziedziczenia części majątku nie kończy procesu dziedziczenia, gdyż w dalszej kolejności w stosownych postępowaniach należy uzyskać stosowne potwierdzenie nabycia spadku, a także dokonać jego podziału pomiędzy wszystkich spadkobierców.

Przykład: Zmarły pozostawił dwa samochody, a dziedziczyli po nim dwaj synowie, to że każdy uzyskał po połowie majątku oznacza tyle, że są współwłaścicielami obydwu samochodów, a nie dziedziczą automatycznie po jednym z nich.

Adwokat Adam Gregorczyk, radca prawny Paweł Śmiałkowski

SGK Kancelarie we Wrocławiu

