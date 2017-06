W 11 kolejce klasy okręgowej Polonia Środa Śląska podejmowała 14 zespół w tabeli - Czarnych Kondratowice. Po ubiegłotygodniowej, wysokiej porażce z liderem z Trzebnicy, poloniści chcieli szybko odreagować i wrócić na zwycięski szlak.

Nie zaczęło się zbyt obiecująco, bo w okolicach 30 minuty spotkania, zawodnik Polonii Karol Kinal, został ukarany czerwoną kartką i nasi zawodnicy musieli radzić sobie w 10! Nie wpłynęło to rażąco na postawę gospodarzy, którzy w 43 minucie meczu objęli prowadzenie, po bramce Bartosza Skóry i z jednobramkowym prowadzeniem Polonii obie ekipy udały się na przerwę. Po zmianie stron, w 67 minucie drugą bramkę dołożył Krzysiek Rożek i Polonia zwyciężyła Czarnych 2-0. Z 23pkt średzka drużyna lokuje się aktualnie na najniższym stopniu podium, ze stratą 10pkt do lidera z Trzebnicy oraz 5pkt do drugiego w tabeli Piasta Żerniki.



Solidnej lekcji futbolu udzielili juniorzy młodsi Polonii,

pokonując na własnym terenie Strzeliniankę Strzelin 11-3, prowadząc już do przerwy 7-2! Łupem bramkowym w tym spotkaniu podzielili się Damian Geisler x4, Piotr Samiec-Talar x3, Maciej Buksa, Szymon Woźniak, Mateusz Czmyr oraz Kornel Lenartowicz. Po tym zwycięstwie młodzi poloniści wskoczyli na fotel lidera klasy okręgowej juniorów młodszych i miejmy nadzieję, że nie oddadzą go już do końca rozgrywek!



Klasa A pauzowała w ten weekend

i odbyło się tylko jedno spotkanie - zaległe z 1 kolejki rozgrywek pomiędzy Mechanikiem Brzezina, a Bumerangiem Wrocław. Pewne wysokie zwycięstwo 7-0 odniósł Mechanik awansując tym samym na 6 pozycję w tabeli z 16pkt. "Najjaśniejszym punktem" tego spotkania był napastnik Mechanika-Kamil Pirga, który zaaplikował gościom 5 bramek! Po jednej dołożyli Patryk Kornalski oraz Przemysław Dżoń.



Pauzę w Klasie B wykorzystały ekipy

Orła Bukówek i Piasta Lutynia, które przełożyły mecz z ostatniej kolejki (tj.20.11) na ubiegły weekend (tj.30.10). Obie ekipy stworzyły ciekawe widowisko. Do przerwy lepiej strzelali gospodarze z Bukówka, którzy po bramkach Jacka Cielińskiego, Wiktora Cielińskiego oraz ładnej bramce z rzutu wolnego Piotra Seredyńskiego, prowadzili 3-0 i wydawało się, że jest już po meczu. Jednak młoda drużyna z Lutyni, w drugich 45 minutach postawiła wszystko na jedną kartę i skutecznie odrabiała straty strzelając bramkę na remis w 78min! Po tym golu gospodarze rzucili się jeszcze do ataku, czego efektem był rzut karny w doliczonym czasie gry. Jednak strzał zawodnika z Bukówka trafił w słupek i sędzia odgwizdał koniec spotkania, które zakończyło się wynikiem remisowym 3-3.

***

W Piątek 28.10 na sztucznej płycie przy Centrum Sportu i Rekreacji w Środzie Śl. towarzyskie spotkanie rozegrały miedzy sobą drużyny Zjednoczeni Szczepanów i Pogoń Jastrzębce. Z jednej strony Zjednoczeni, którzy jak na razie blado się spisują w rozgrywkach A klasy - wygrali zaledwie 3 spotkania na 10 rozegranych i ponieśli 7 porażek lokując się aktualnie na 11 pozycji z 9 pkt.

***

Po drugiej stronie barykady, jeden z kandydatów do awansu do klasy A - Pogoń, która w rozgrywkach klasy B spisuje się bardzo dobrze (na 9 spotkań-6 wygrała 1 zremisowała i poniosła tylko 2 porażki) na dzień dzisiejszy jest na 2 miejscu w tabeli. Kibice zobaczyli wysokie i zdecydowane zwycięstwo A-klasowicza ze Szczepanowa, który zaaplikował Pogoni 8 bramek, nie tracąc żadnej. 4 bramki dla Zjednoczonych strzelił powracający do składu Denis Puzio i po 2 trafienia dołożyli Paweł Buczko oraz Krystian Kraszewski. Pogoni nie można odmówić zaangażowania i woli walki. Stworzyła też kilka dogodnych sytuacji, których nie wykorzystała. Na pewno była to dobra lekcja dla podopiecznych trenera Tomasza Działoszyńskiego i dobry materiał do analizy.

(az) Fot. Polonia Środa Śląska

