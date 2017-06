„MUSZKIETEROWIE DLA POLEK” - PRZEBADANYCH PONAD 600 KOBIET

Wraz z końcem października – miesiąca walki z rakiem piersi, Grupa Muszkieterów podsumowała III kwartał tegorocznych profilaktycznych badań mammograficznych, prowadzonych w ramach kampanii „Muszkieterowie dla Polek”.

Od początku lipca do końca września w 12 miastach województwa dolnośląskiego, w ramach kampanii „Muszkieterowie dla Polek”, przebadanych zostało 605 kobiet. U 62 z nich wykryto zmianę łagodną, a 18 skierowano na dalszą diagnostykę.

Obecnie już blisko 1/4 rozpoznań onkologicznych u Polek to rak piersi. Co roku notuje się ponad 16,5 tys. nowych zachorowań. Niestety, aż w 80 proc. przypadków za przyczynę zgonu odpowiada zbyt późne wykrycie choroby. Często groźniejsze niż sam nowotwór jest zatem unikanie badań profilaktycznych i brak świadomości ich potrzeby. W latach 2006-2013 w Polsce liczba kobiet, które regularnie poddają się badaniom kontrolnym wzrosła o 20 pkt. procentowych. To wciąż jednak za mało, biorąc pod uwagę fakt, że na szali waży się życie tysięcy żon i matek.

Grupa Muszkieterów od 9 lat aktywnie zachęca kobiety do badań profilaktycznych

i przełamania bariery leku przed badaniem. W ramach akcji „Muszkieterowie dla Polek” kobiety – szczególnie te w wieku 50-69 lat, należące do grupy największego ryzyka – mogą poddać się bezpłatnemu badaniu oraz skorzystać z porad ekspertów w specjalnych mammobusach odwiedzających wybrane sklepy Intermarché i Bricomarché.

– Badania nastawione na wykrycie nowotworu budzą wśród kobiet lęk, dlatego prowadząc akcję „Muszkieterowie dla Polek”, podkreślamy, że wczesne wykrycie choroby, znacznie zwiększa szanse na całkowity powrót do zdrowia. W III kwartale tegorocznej kampanii „Muszkieterowie dla Polek” w ciągu 49 dni badań przebadaliśmy łącznie 2658 kobiet. U 298 pań stwierdzono zmianę łagodną, natomiast 63 pacjentki otrzymały skierowanie na dodatkowe badania w ramach diagnostyki pogłębionej – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów.

Kampania „Muszkieterowie dla Polek” prowadzona jest w województwach: dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim. Od początku jej trwania tj. od 2009 roku, przebadanych zostało łącznie blisko 43 700 Polek.

Badania mammograficzne prowadzone są we współpracy z Niepublicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Diagnostyk” z Zielonej Góry.

Lista miast województwa dolnośląskiego, w których odbyły się badania w III kwartale 2016 r.: Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka, Góra, Jelcz-Laskowice, Kamienna Góra, Lubań, Nowa Ruda, Oborniki Śląskie, Polkowice, Środa Śląska, Trzebnica, Ząbkowice Śląskie.

(eos) Fot. Grupa Muszkieterów