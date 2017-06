PRZEWRÓCONE DRZEWA USZKODZIŁY LINIĘ ENERGETYCZNĄ

W ciągu kilku ostatnich dni straż pożarna dwukrotnie interweniowała do przewróconych na słup energetyczny i telefoniczny drzew. Do pierwszego zdarzenia doszło w niedzielę.

O tym, że na słup telefoniczny zlokalizowany za Szczepanowem w kierunku Brodna spało drzewo, straż pożarna została powiadomiona w niedzielę o godzinie 17.38. W chwili przybycia na miejsce strażaków z JRG Środa Śląska, powalone drzewo znajdowało się w przydrożnym rowie, a jego część o długości jednego metra leżała na jezdni utrudniając ruch na drodze. Na miejscu obecna była również policja.

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu słupa pod kątem ewentualnego napięcia, a następnie usunięcia powalonego drzewa z drogi – informuje Dariusz Domaradzki, rzecznik straży pożarnej w Środzie Śląskiej.

Nadpalone drzewo przewrócił się na słup

Cztery dni później, strażacy otrzymują wezwanie do pożaru drzewa, do którego doszło na drodze między miejscowościami Lubiatów-Kobylniki. Jak informuje straż pożarna do pożaru dębu doszło na skutek zapłonu linii energetycznej, o którą oparło się przewrócone drzewo.

- Działania prowadziliśmy wspólnie z JRG Środa Śląska oraz pogotowiem energetycznym – informują na swojej stronie ochotnicy z OSP KSRG Miękinia.

Działania przybyłych na miejsce strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu palącego się drzewa. Na miejsce poza strażą pożarną wezwano pogotowie energetyczne.

(isz), Fot. OSP KSRG Miękinia