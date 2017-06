POZNAJEMY ŚREDZKIE MUZEUM (4) - EPOKA ŻELAZA

W sali muzealnej, w której znajdują się eksponaty związane z epoką kamienia, są również te odnoszące się do kolejnej epoki. Epoki żelaza. Wielki piec do wypalania naczyń, ozdobne zapinki, szydełko.

Co jeszcze możemy zobaczyć na wystawie?

Dyrektor muzeum, dr Grzegorz Borowski twierdzi, że na naszym terenie epoka żelaza reprezentowana jest najbardziej przez tzw. kulturę przeworską. Jej nazwa została zaczerpnięta od nazwy miejscowości Przeworsk na wschodzie Polski, gdzie odkryto pierwsze cmentarzysko tej kultury. Obejmowała ona bardzo duży teren Polski. Głównie powstała po upadku kultury łużyckiej, a jej rozwój datuje się na III wiek p.n.e. Schyłek z kolei na V n.e., kiedy rozpoczął się okres wędrówki ludu.

- Na terenie naszego powiatu kultura przeworska znana jest z wielu stanowisk. Jednymi z najciekawszych, jakie prezentujemy na wystawie są zabytki odkryte na cmentarzysku w Brodnie. Jest to jedno z cmentarzysk odkrytych piętnaście lat temu przez profesora Jarysza – mówi dr Grzegorz Borowski. - Na wystawie prezentujemy urnę popielnicową, a także garnek, nożyki, przedmioty metalowe, takie jak zapinka do odzieży, szydełko, czy nóż – podkreśla dyrektor.

Uwagę zwiedzających salę poświęconą epoce żelaza przykuje z pewnością duży piec. Odkryty w 2002 roku przez Andrzeja Dwojaka w Piotrowicach w trakcie wykopów instalacyjnych objętych nadzorem archeologicznych. Czym był i do czego służył?

- Nasz kolega odkrył fragment pieca przeworskiego, a także 250 fragmentów naczyń ceramicznych, które pozwoliły określić jego datowanie i przynależność kulturową – mówi dr Grzegorz Borowski. - Znalezisko to pozwoliło badaczom rozszerzyć wiedzę na temat garncarstwa kultury przeworskiej. Oprócz zrekonstruowanych częściowo naczyń, przy pomocy Andrzeja Dwojaka zrekonstruowaliśmy piec do wypalania naczyń – dodaje.

Jak się okazuje prezentowany na wystawie piec, a w zasadzie jego kopia, to przedmiot przedstawiony w skali 1:2, bo w rzeczywistości, jak podają badacze, jego wielkość sięgała około dwóch metrów wysokości.

Z pewnością zarówno piec, jak i prezentowane elementy ceramiki oraz przedmioty codziennego użytku, warte są zobaczenia podczas naszej wizyty w muzeum.

Pozwalają na nowo spojrzeć na życie i działalność dawnych mieszkańców naszych ziem. I jak podkreślają badacze - rekonstrukcja pieca i prezentacja naczyń kultury przeworskiej to stosunkowo rzadki przykład drogi, jaką zabytki przechodzą od wykopalisk do ekspozycji muezelanej i cieszyć się należy, że w tym przypadku zrealizowano ją od początku do końca.

(isz) Fot. isz