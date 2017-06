KOŃCZY SIĘ PIŁKARSKA RUNDA JESIENNA - KTO BĘDZIE MISTRZEM?

Rozpoczął się drugi weekend listopada, pomału zbliżamy się do końca rundy jesiennej i wyłaniania mistrzów jesieni w poszczególnych ligach.

Na mistrza jesieni nie ma co liczyć, Polonia Środa Śląska zajmuje aktualnie 4 pozycję w tabeli, ze stratą 13 pkt do liderującej Trzebnicy. W ten weekend poloniści zmierzą się w hicie wrocławskiej okręgówki z 2 w tabeli Piastem Żerniki. Piast, podobnie jak ubiegłotygodniowy rywal Zachód Sobótka, jest beniaminkiem okręgówki i spisuje się w niej bardzo dobrze - na 36 możliwych pkt Piast zgromadził 31!

Miejmy nadzieję, że w Środzie Śląskiej Piast zostawi punkty. Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że w barwach Piasta występuje kilku zawodników, którzy w przeszłości występowali w barwach Średzkiej Poloni. Jeżeli średzka drużyna chce nadal liczyć się w walce o awans, nie może sobie pozwolić na jakąkolwiek stratę punktów, a tym bardziej z bezpośrednim rywalem w walce o ten sam cel.



W klasie A walka o tytuł mistrza będzie się toczyła do ostatniej minuty. Łeb w łeb idą drużyny Czarni Białków i LZS Osiek, które maja identyczną ilość punktów. Do końca rundy jesiennej pozostały 2 kolejki, a w najbliższej, armia trenera Tomasza Grzegorzewskiego uda się na ciężki wyjazd do Malczyc na pojedynek z miejscową Odrą.

Mecze pomiędzy Białkowem, a Malczycami nie należą do przyjaznych. Króluje w nich walka, ofiarność i ostra gra. Często padają wykluczenia, z gry więc trzeba się spodziewać bardzo emocjonującego spotkania!



Emocji także nie zabraknie w Osieku, gdzie LZS podejmie 3 w tabeli Parasol Wrocław. LZS wygrywając to spotkanie znacznie odskoczy od 3 miejsca, bo aż na 6pkt dlatego miejscowi mają o co walczyć!

Na dole tabeli nieciekawa sytuacja Zjednoczonych Szczepanów, którzy tylko lepszym bilansem bramek wygrywają z Bumerangiem, który jest na ostatnim miejscu spadkowym. W najbliższej kolejce Szczepanów ugości Krzelów, który nie jest łatwym rywalem i patrząc na formę Zjednoczonych, to o punkty będzie niesamowicie ciężko!

W klasie B jak na razie panują rezerwy Mechanika Brzeziny, które na 2 kolejki do końca rundy jesiennej mają 3pkt przewagi nad Pogonią Jastrzębce i to raczej te zespoły rozstrzygną walkę o mistrza jesieni.



W najbliższej kolejce Mechanik podejmie Cosmos Juszczyn, który jak dotychczas radzi sobie bardzo przyzwoicie i kto wie, może zawodnicy z Juszczyna pokuszą się o niespodziankę w postaci remisu lub zwycięstwa, na co na pewno liczą w Jastrzębcach, które z kolei zmierzą się z Orłem Bukówek. Bez wątpienia jest to hit kolejki w klasie B - Pogoń walczy o mistrza jesieni, a Orzeł o powrót do ścisłej czołówki i jak najmniejsza stratę do liderujących drużyn przed rundą wiosenną. Porażka w Jastrzębcach może oznaczać koniec marzeń Orłów o awansie do klasy A, zaś zwycięstwo Jastrzębiec pozwoli tej drużynie bardzo realnie myśleć o promocji.

Pamiętajmy, że pierwsza ekipa Mechanika występuje w klasie A i na awans do okręgówki raczej się nie zapowiada, dlatego rezerwy awansować nie mogą.

W ostatniej kolejce klasy C ważne pojedynki przed KS Rusko oraz Zrywem Chełm. Obie ekipy żeby nadal liczyć się w walce o promocję do klasy B, muszą swoje spotkania wygrać żeby zminimalizować stratę do 2 w tabeli Zorzy Wilkszyn, która w ostatniej kolejce pauzuje.

Teoretycznie mocniejszego rywala ma Rusko, które podejmie 5 w tabeli Piast Przedmoście, zaś Zryw Chełm wybierze się do Rzeczycy, gdzie zmierzy się z miejscową Odrą, która aktualnie zajmuje 7 lokatę w tabeli klasy C.

Terminy meczów:

Polonia Środa śląska-Żerniki 13.11. Godz.13.30.

Kostomłoty-Smolec 12.11. Godz.15.

Brzezina-Domanice 12.11. Godz.15.

Osiek-Parasol 13.11. Godz.11.

Szczepanów-Krzelów 13.11. Godz.14.

Malczyce-Białków 13.11. Godz.14.

Ciechow-Academy 13.11. Godz.14.

Brzezina II-Juszczyn 13.11. Godz.11.

Lutynia-Komorniki 13.11. Godz.11.

Miękinia-Słup 13.11. Godz.14.

Ogrodnica-Lenartowice 13.11. Godz.14.

Kwietno-Pisarzowice 13.11. Godz.14.

Jastrzębce-Bukówek 13.11. Godz.14.

(az) Fot. Polonia Środa Śląska

mecz POLONIA TRZEBNICA - POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA 6:1 (2:0)