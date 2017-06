W SZCZEPANOWIE TEN DZIEŃ NALEŻAŁ DO SENIORÓW

Sobota, 5 listopada, Lokalne Centrum Aktywności Wiejskiej w Szczepanowie i sala wypełniona po brzegi świętującymi seniorami.

Goście zostali przywitani przez sołtysa, Iwonę Bilińską i Przewodniczącego Rady Miejskiej, Kazimierza Grabowieckiego. Nie zabrakło licznych atrakcji. Młodzież z Gimnazjum w Szczepanowie, pod okiem Izabeli Lelińskiej przygotowała patriotyczny program artystyczny z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Swój udział w uroczystości miały także dzieci i młodzież z LCAW, które zaprezentowały przedstawienie z elementami humorystycznymi, przygotowane przez p. Helenę Wojciechowską.W programie wystąpiła Anna Grodowska, która zaprezentowała swoje wiersze.

Jak zwykle mogliśmy liczyć na naszych Seniorów. Wykazali się oni pomysłowością, przygotowując nakrycia głowy na zapowiadany konkurs. Wszystkie prezentowały się wspaniale, trudno było wybrać to najładniejsze. Na koniec Seniorzy wysłuchali tradycyjnego „Sto lat...” i spróbowali specjalnie na tę okazję upieczonego przez członkinię Stowarzyszenia tortu. Przed Wami, drodzy Seniorzy jeszcze dwa święta.

14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Seniora, a niebawem, 20 listopada - Ogólnopolski Dzień Seniora. Z tej okazji życzymy Wam drodzy Seniorzy długich lat życia, w zdrowiu i z nieustającym uśmiechem na twarzy, zadowolenia z każdego dnia, satysfakcji z przeżytych lat, abyście patrząc wstecz pamiętali tylko to co dobre. Abyście na swej drodze spotykali ludzi, którzy obdarzą Was szacunkiem, na jaki zasługujecie. Aby przed Wami były dni realizacji swoich marzeń i planów, których dotąd nie udało Wam się zrealizować. Aby jesień życia była czasem odpoczynku, ale i rozsądnej aktywności.

Stowarzyszenie Mój Szczepanów