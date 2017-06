ZAKAZ WPROWADZANIA TYCH WÓD DO KANALIZACJI SANITARNEJ!

Średzka Woda Spółka z o.o. w Środzie Śląskiej, ul. Sikorskiego 43, przypomina o obowiązywaniu zakazu odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz.U. Z 2006r.,Nr 103, poz. 858 ze zm.),

„zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

W przypadku wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a cytowanej wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000 zł.

Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji, z których ścieki opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

Informujemy, że Spółka będzie przeprowadzała kontrole w w/w zakresie – poprzez zadymianie przyłączy oraz obserwację przyłączy podczas opadów deszczu. W przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, o którym mowa w art.28 ust. 4 a cyt. wyżej ustawy.

Ponadto, w razie wystąpienia szkód, będących następstwem wylania ścieków z kanalizacji sanitarnej lub uszkodzenia spowodowanego zalaniem przepompowni ścieków i poprzez to doprowadzenie do jej niewydolności, odbiorcy którzy odprowadzają ścieki opadowe i wody drenażowe poprzez kanalizację sanitarną zostaną pociągnięci do odpowiedzialności finansowej za zaistniałe szkody.

Średzka Woda Spółka z o.o. w Środzie Śląskiej