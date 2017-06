P. BABIŃSKI ZŁOŻYŁ REZYGNACJĘ. W CZWARTEK ZAPADNĄ DECYZJE

11 listopada, późnym wieczorem, w sieci pojawiło się oświadczenie Przemysława Babińskiego, z-cy burmistrza Środy Śląskiej w sprawie planowanej rezygnacji z pełnionej funkcji. Po zamieszczonej informacji zawrzało. 11 listopada, późnym wieczorem, w sieci pojawiło się oświadczenie Przemysława Babińskiego, z-cy burmistrza Środy Śląskiej w sprawie planowanej rezygnacji z pełnionej funkcji. Po zamieszczonej informacji zawrzało.

To już pewne. Przemysław Babiński, pełniący funkcję zastępcy burmistrza Środy Śląskiej na ręce burmistrza, Adama Rucińskiego, złożył dziś rezygnację z pełnionej funkcji. W zamieszczonym w sieci 11. listopada oświadczeniu, czytamy:

- Jestem razem z mieszkańcami, co podkreślałem też na spotkaniu w Juszczynie, do którego doszło 3 listopada. Podtrzymuję moje stanowisko w tej sprawie. Nie wyobrażam sobie możliwości dalszego piastowania takiego stanowiska w obecnej sytuacji i nie będę udawał, że nie ma problemu i wszystko "jakoś będzie", bo przecież mamy inwestora. Mieszkańcy nie wiedzą wszystkiego. Mam nieodparte wrażenie, że interes firmy jest przedkładany nad interes mieszkańców, a to on w pracy każdego samorządowca winien być podstawą, fundamentem.

W swoim oświadczeniu Przemysław Babiński zwrócił również uwagę na bezpieczeństwo mieszkańców gminy Środa Śląska, a także na szybkość podejmowanych w sprawie potencjalnej inwestycji decyzji.

- Jest mi niezmiernie przykro, że do takiej sytuacji - jaka ma obecnie miejsce - doszło. W swoim imieniu bardzo Państwa za to przepraszam. Nie w taki sposób powinno się z Państwem rozmawiać, a przede wszystkim traktować - czytamy dalej. - Nie podpisałem klauzuli poufności i z całym przekonaniem stwierdzam, że żaden samorządowiec nie powinien tego robić. Każdy, kto piastuje tak wysokie stanowisko powierzone mu w demokratycznych wyborach powinien być przede wszystkim reprezentantem mieszkańców i strzec ich interesu, a nie inwestora - wyjaśnia.

To rodzaj protestu

Po kilku próbach kontaktu, w dniu dzisiejszym udało nam się porozmawiać z Przemysławem Babińskim na temat jego rezygnacji i opublikowanego oświadczenia.

- Moje oświadczenie, to rodzaj protestu. Jest jasnym sygnałem i jasnym sprzeciwem. Nie zgadzam się z planowaną inwestycją jako mieszkaniec i człowiek sprawujący funkcję z-cy burmistrza - wyjaśnia Przemysław Babiński.

Ostateczna decyzja zapadnie w czwartek

Z zapytaniem o rezygnację Przemysława Babińskiego zwróciliśmy się również do burmistrza Środy Śląskiej, Adama Rucińskiego.

- Dzisiaj rano zastępca burmistrza, p. Przemysław Babiński, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Podczas krótkiej rozmowy ustaliliśmy, że ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższy czwartek, obaj daliśmy sobie kilka dni do namysłu. Odczytuję to jako pewien konflikt interesów, bo jeśli mieszka się w Juszczynie, miejscowości, która jest najbliżej tej podstrefy przemysłowej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, to rzeczywiście zachodzi jakaś forma konfliktu interesów - informuje Adam Ruciński. - Mój zastępca już wcześniej wyłączył się z tej sprawy, odmawiając podpisywania jakichkolwiek dokumentów z nią związanych. To, że jest przeciwny tej inwestycji, to jest jego zdanie indywidualne. Trudno jest jednak oddzielić osobę indywidualną od osoby publicznej, trudno oddzielić interesy prywatne od interesu publicznego. Stąd zapewne taka jego decyzja. Natomiast ta sprawa, to jedynie jeden z wielu elementów naszej współpracy, dlatego patrzę szerzej na problem i możliwości jego rozwiązania - dodaje burmistrz Środy Śląskiej.

Jakie zatem będą ostateczne decyzje w sprawie rezygnacji zastępcy burmistrza ze stanowiska? Przyjdzie nam zaczekać do czwartku. O finale sprawy z pewnością Państwa poinformujemy.