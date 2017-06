POLONIA ODNIOSŁA PEWNE I ZASŁUŻONE ZWYCIĘSTWO

Za nami trzeci piłkarski weekend listopada i dla większości był to ostatni czas związany z walką o ligowe punkty. Pomimo, że okręgówka ma do rozegrania jeszcze jedną kolejkę, to mecz w Oleśnicy z Olimpią był ostatnim spotkaniem średzkiej Polonii w rundzie jesiennej.

Na prośbę KS Żurawiny spotkanie, które miało się odbyć 26 listopada, zostało przeniesione na wiosnę.

A wracając do meczu w Oleśnicy, to poloniści odnieśli pewne i zasłużone zwycięstwo 3-1. Dużym ułatwieniem był fakt, że gospodarze z Oleśnicy cały mecz musieli radzić sobie w 10 z powodu braku młodzieżowca w składzie! Poloniści posiadali przewagę optyczną przez cale spotkanie. W 18 minucie wynik otworzył Filip Zając i prowadziliśmy 1-0. W 33 minucie Olimpia wyrównała, po jednym z nielicznych wypadów. Niespełna 6 minut po bramce "zrehabilitowaliśmy" się i ponownie młodziutki Filip Zając dał nam prowadzenie.

Po przerwie trzecią bramkę zdobył Marcin Antosiewicz i 3 pkt powędrowały do Środy Śląskiej. Wynik mógłby być jeszcze wyższy, ale rzutu karnego nie wykorzystał Krzysztof Rożek.



Kolejne pewne, wysokie zwycięstwo odnieśli Juniorzy Młodsi Polonii. Pokonali Pogoń Syców 6-0 i nadal liderują w tabeli wyprzedzając o 1 pkt Pogoń Oleśnicę, z którą to zmierzą się w ostatniej kolejce rundy jesiennej na stadionie w Oleśnicy.

W klasie A padło kilka zaskakujących wyników. Największym zaskoczeniem jest zwycięstwo UKS Domanice nad LKS Ciechów 4-1! Domanice odniosły pierwsze zwycięstwo w rundzie jesiennej.

Wysoką porażkę na zakończenie rundy poniosła Malczycka Odra, przegrywając w Krzelowie 1-5 z tamtejsza Kometą.

Miłą niespodziankę swoim kibicom sprawił zespół Mechanik Brzezina, pokonując we Wrocławiu faworyzowany Parasol 3-2!

Nie skorzystali z takiego prezentu Czarni Białków i nie odskoczyli od Parasola, ponieważ także przegrali w stosunku 3-2 z MKS Kostomłoty. MKS prowadził już 3-0, na dodatek gospodarze od 30 minuty spotkania musieli radzić sobie w 10, po czerwonej kartce dla Rafała Andrusiaka. Czarni postawili wszystko na jedna kartę i zdołali strzelić 2 bramki doprowadzając do stanu 2-3. Mieli też rzut karny, który nie został strzelony i pierwsza porażka Czarnych na własnym boisku w tym sezonie stała się faktem. MKS zaś potwierdził, że jest w bardzo dobrej formie i nie zamierza rezygnować z walki o promocję do okręgówki.

Kolejną porażkę, pomimo niezłej gry, ponieśli Zjednoczeni Szczepanów z Academy Wrocław, którzy przy stanie 1-1 mieli poprzeczkę i dwie bardzo dogodne sytuacje, których niestety nie potrafili zamienić na bramki. W drugiej połowie zemściło się to i zespół Academy strzelił 2 bramki, które dały mu zwycięstwo 3-1.

W klasie B miało miejsce kolejne pewne zwycięstwo lidera z Brzeziny, który wygrał pewnie w Lenartowicach 4-1.

Wicemistrzem jesieni została Pogoń Miękinia, ktora zwyciężyła w Pisarzowicach 5-0 i skorzystała z remisu Pogoni Jastrzębce z Odrą Słup 1-1, wdrapując się na 2 lokatę. 3 miejsce na podium przez zimę będzie należało do Błękitnych Chwalimierz, którzy wysoko pokonali Ogrodnicę 7-2.

Bardzo słaby koniec rundy miała Tęcza Kwietno, która w 3 ostatnich spotkaniach zdobyła zaledwie 1 pkt, a w ubiegły weekend musiała uznać wyższość, dobrze grającego na własnym boisku w tej rundzie, Cosmosu Juszczyn.

(az) Fot. Polonia Środa Śl.

