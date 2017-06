TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KLAS III W ŚRODZIE ŚL. ROZEGRANY

22 listopada w Szkole Podstawowej w Środzie Śląskiej zorganizowany został turniej piłki nożnej klas III. W tym roku w rozgrywkach udział wzięło osiem klas.

Jak co roku organizatorem rozgrywek jest Mały Samorząd Uczniowski. W tegorocznej edycji turnieju udział wzięło osiem klas trzecich po czujnym okiem opiekunek małego samorządu Doroty Dyjak - Baranieckiej i Anny Perużyńskiej, które pełniły rolę sędziów pomocniczych. Głównym sędzią turnieju był nauczyciel wychowania fizycznego - Dariusz Kotuła. Jak podkreślają opiekunki małego samorządu, to już kolejna edycja turnieju.

- Turniej ten jest jest odpowiedzią szkoły na potrzeby uczniów i już od kilkunastu lat uwzględniany jest w planie pracy Samorządu Uczniowskiego. Jest już jedną z wielu tradycji szkoły, która stara się zaspakajać potrzeby uczniów, zachęcając ich jednocześnie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Jednocześnie jest też okazją do wdrażania uczniów do gry fair play, opartej na zdrowej rywalizacji. Hasłem przewodnim tegorocznych rozgrywek było: Gramy fair play jak Robert Lewandowski – opowiada Dorota Dyjak – Baraniecka.



Czternaście spotkań turniejowych

Podczas czternastu rozgrywek turniejowych zawodnicy ośmiu drużyn biorących w nim udział wykazali się nie tylko dużymi umiejętnościami piłkarskimi, zaangażowaniem, ale także grą fair play. - Grającym chłopcom towarzyszyły klasowe cheerleaderki - dziewczynki, które z wielkim zaangażowaniem dopingowały swoich kolegów – dodaje nauczycielka.

Ostatecznie po 14 meczach mistrzami szkoły i zdobywcami przechodniego pucharu szkoły zostali uczniowie klasy 3 g (wychowawczyni Wanda Mikoszek), drugie miejsce zajęła drużyna klasy 3 c (wychowawczyni Małgorzata Musiał), trzecie miejsce przypadło piłkarzom z klasy 3e (wychowawczyni Dorota Dyjak – Baraniecka).

- Organizatorzy turnieju dziękują wszystkim uczestnikom za grę fair play, dziewczynkom z klas 3a, 3c, 3e, 3g i 3h za wspaniałe kibicowanie swoim kolegom – podsumowuje turniej Małgorzata Musiał, wychowawczyni klasy 3c.

Wszystkim drużynom i ich wychowawczyniom serdecznie gratulujemy.

(isz), Fot. Małgorzata Musiał, Dorota Dyjak – Baraniecka

