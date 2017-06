SAMOCHÓD OSOBOWY WJECHAŁ POD KOŁA CIĘŻARÓWKI

Godzinę po zakończeniu wczorajszych działań na terenie Michałowa, do ochotników z Ujazdu Górnego wpłynęło kolejne wezwanie. Tym razem do Postolic, gdzie doszło do zderzenia dwóch pojazdów.

Po godzinie 13. do strażaków z Ujazdu Górnego wpływa zgłoszenie o wypadku drogowym w na skrzyżowaniu drogi DW 345 na wysokości miejscowości Postolice, w powiecie jaworskim. Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej na skutek nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę samochodu osobowego, który wjechał pod koła nadjeżdżającej ciężarówki.

- Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastajemy opanowaną sytuację przez kolegów z OSP Budziszów Wielki i OSP Wądroże Wielkie. Nasze działania polegały na udzieleniu wsparcia psychicznego kierującemu samochodem ciężarowym oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia – informują strażacy z OSP KSRG Ujazd Górny.

W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba – kierowca samochodu osobowego. Mężczyznę przekazano przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego. I jak informują dumni strażacy, do wyjazdu po raz pierwszy wyjechała Strażaczka, która od niedawna zasila szeregi OSP

- Jesteśmy bardzo dumni, bo jak wiemy, kobiet jeżdżących do akcji jest za mało, zdecydowanie za mało – dodają strażacy.

Poza jednostką z Ujazdu Górnego, na miejscu obecne były zastępy straży pożarnej JRG Jawor, OSP Budziszów Wielki, OSP Wądroże Wielkie, JRG Środa Śląska, OSP Wilczków. Obecna była również policja, pogotowie ratunkowe i pomoc drogowa.

(isz), Fot. OSP KSRG Ujazd Górny