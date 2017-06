TANECZNA NIEDZIELA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ - TO BYŁ POKAZ!

Od 14 lat Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej, wraz ze Studiem Tańca Jabczyńscy z Wrocławia, organizuje w naszym mieście ogólnopolską imprezę z rozmachem.

Tegoroczna edycja Turnieju Tańca Towarzyskiego odbyła się 4 grudnia w sali przy średzkiej podstawówce. Tradycyjnie było widowiskowo i frekwencja dopisała. Tańczyli dorośli, młodzież i dzieci, ponad sto par!

- Nasza przygoda z tańcem nieprzerwanie trwa do dziś, a zaczęła się w 1980 r. od momentu spotkania się na kursie tańca. Nasze studio działa od 1992 r. Jesteśmy jego twórcami i głównymi założycielami - mówią zgodnie Anna i Wojciech Jabczyńscy. - Od 1980 r. aktywnie uprawialiśmy taniec towarzyski, osiągając już po 3 latach klasę S zarówno w tańcach standardowych jak i latynoamerykańskich. Do 1992 roku byliśmy parą taneczną, a następnie, będąc już dyplomowanymi nauczycielami tańca oraz sędziami P.T.T (Polskiego Towarzystwa Tanecznego), zdecydowaliśmy się na stworzenie naszego studia, gdzie mogliśmy się realizować jako trenerzy.

Ich zapał, pasja, jak również umiejętności sprawiły, że Studio Tańca Jabczyńscy należy do jednych z bardziej liczących się szkół tanecznych we Wrocławiu. Wykształcili bardzo wielu mistrzów i wicemistrzów w poszczególnych klasach i kategoriach wiekowych.

- Ucząc tańca propagujemy jego piękno, eksponujemy jego walory artystyczne i wychowawcze. Nie wszyscy klubowicze osiągnęli tytuły mistrzowskie, ale na pewno w duże grono osób zaszczepiliśmy miłość do tańca - podkreślają właściciele studia.

W świątecznej scenerii mogliśmy podziwiać w naszym mieście kolejny pokaz kunsztu tanecznego, także wykonaniu średzkiej grupy Ladies, która wystąpiła gościnnie.

(ak) Fot. Wiktor Kalita

Anna Jabczyńska

Zawsze marzyła o tym, żeby tańczyć. W dzieciństwie zapisała się na taniec baletowy, ale dopiero gdy trafiła do klubu tańca towarzyskiego odkryła, że jest to sport, w którym będzie się w pełni realizować. Taniec stał się dla niej tak ważny, że całe jej życie było podporządkowane treningom i turniejom. Po zakończeniu kariery tanecznej ukończyła 2-letnie studium instruktora tańca, zdała egzaminy sędziowskie na III, II i I kategorię, a swoją pasję taneczną i miłość do tańca "przelewa" na swoich podopiecznych. Co wrto podkreślić nie tylko tworzy i prowadzi pary taneczne, ale również jest autorką wielu strojów, między innymi dla średzkich tancerek (Ladies).

Wojciech Jabczyński

Jego wielką pasją i miłością od dzieciństwa był sport. Studia, o których marzył i ukończył to oczywiście AWF. Tańczyć nie umiał, więc wybrał się na kurs tańca. Mając w sobie "żyłkę" sportową i dużo determinacji doprowadził taniec do perfekcji. W ciągu 3 lat doszedł do klasy S i osiągnął mistrzostwo Polski. Jego hobby przerodziło się w główny cel życia. Po zakończeniu kariery tanecznej kontynuuje pasję jako dyplomowany nauczyciel tańca, sędzia PTT I kategorii, trener i choreograf studia tańca.

