ZADBAJ O ŚWIATŁA - WKRÓTCE AKCJA POLICJI

Prawidłowe oświetlenie pojazdów ma ogromne znaczenie. Zjawiska wpływające niekorzystnie na proces widzenia, pojawiają się najczęściej przy złych warunkach atmosferycznych.

- O ile od świtu do zmierzchu światła pełnią jedynie rolę oznaczenia pozycji pojazdu na drodze, to już po zmroku dodatkowym zadaniem przednich świateł jest również oświetlenie drogi i co szczególnie istotne, wszelkich nieoświetlonych przeszkód - informuje asp. szt. Paweł Petrykowski z KWP we Wrocławiu. - Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ zasięg pola oświetlonego przez reflektory, zwłaszcza przy użyciu świateł mijania, jest determinowany poza ich ogólnym stanem technicznym takimi czynnikami jak: właściwe ustawienie wysokości świateł, prawidłowy rozkład granicy światła i cienia, natężenie emitowanego światła - podkreśla policjant.

Zdaniem policji w miesiącach jesienno – zimowych dochodzi znacznie częściej do wypadków z udziałem pieszych, często tragicznych w skutkach, niż w miesiącach wiosenno – letnich. Biorąc pod uwagę szybciej zapadający zmrok i pogorszenie widoczności, części z tych zdarzeń udałoby się uniknąć, gdyby kierujący pojazdem miał sprawne technicznie, prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni lub też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.

W całym kraju w dniach od 10 do 21 grudnia 2016 r. policja będzie prowadzić działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”.

- Udział w przedsięwzięciu, oprócz policjantów ruchu drogowego, zadeklarowały m.in. także stacje kontroli pojazdów, funkcjonujące pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego oraz zrzeszone w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów - podkreśla asp. szt. Paweł Petrykowski.

(rol.) Fot. Policja