UCZNIOWIE Z GIMNAZJUM W MIĘKINI NAJLEPSI

Dwie drużyny reprezentowały gminę Miekinia w konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Zwyciężyli przedstawiciele miękińskiego gimnazjum.

- 9 grudnia w Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini odbył się kolejny etap konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Był on zorganizowany przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu - czytamy na portalu UG Miękinia. - Do rywalizacji konkursowej przystąpiły dwie drużyny z terenu naszej gminy: Lutynia i Miękinia. Zespoły szkolne składały się z czterech uczestników, przy czym każdy rozwiązywał test indywidualnie, a uzyskane punkty były sumowane dla drużyny.

Zdaniem uczniów było rozwiązanie testu z ekologii i ochrony środowiska. Spisali się na prawdę dobrze. Gratulujemy!

Skład zwycięskiej drużyny:

• Mateusz Niewiadomski (klasa 1a),

• Mateusz Waszczuk (2a),

• Karolina Łatanik (3b),

• Hanna Petryk (3b).

(rol.) Fot. Gmina Miękinia