UGODZIŁA GO NOŻEM. KRWAWY FINAŁ SPOTKANIA

Spotkanie tej pary mogło zakończyć się tragicznie. 33-latka ugodziła nożem swojego 37-letniego partnera. Oboje byli mocno wstawieni. Zdarzenie miało miejsce niedawno na terenie gminy Miękinia.

- 18.12.2016 r., godz. 20:10 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej otrzymał zgłoszenie, że w jednej z miejscowości na terenie gminy Miękinia mężczyzna został ugodzony nożem przez partnerkę - opisuje zdarzenie st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy KPP w Środzie Śl. - Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe - dodaje policjantka.

Zdaniem policji okoliczności zdarzenia nie są znane. Ustalono, że 37-letni mieszkaniec Wrocławia został ugodzony nożem przez swoją 33-letnią partnerkę. Funkcjonariusze sprawdzili ich stan trzeźwości.

- Zarówno mężczyzna, jak i kobieta byli nietrzeźwi, mieli odpowiednio ponad trzy promile i blisko trzy promile alkoholu w organizmie. Decyzją lekarza, pomimo odmowy mężczyzny, został on przewieziony do szpitala we Wrocławiu, skąd oddalił się jeszcze przed badaniem lekarskim - podsumowuje rzeczniczka policji.

Jak się dowiedzieliśmy poszkodowany mężczyzna nie złożył żadnego zawiadomienia.

(rol.) Fot. Policja

