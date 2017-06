DLA POCZĄTKUJĄCYCH - OKRESY I WYMIARY OCHRONNE

Przy okazji rozmowy z nowym komendantem straży rybackiej Andrzejem Lechem, w ramach naszego cyklu “Poradnik początkującego wędkarza” zadaliśmy mu kilka istotnych (naszym zadaniem) pytań.

Czy w okresie jesiennym w naszych wodach znajdują się ryby, które są wyłączone z połowu?

Tak. Wszystkie dane zawarte są w regulaminie. W nowym na 2016 wymiarem ochronnym, jaki się zmienił jest wymiar węgorza z 50 cm na 60 cm. Natomiast okresy ochronne pozostają bez zmian. Jednak dane szczegółowe, doprecyzowania znajdują się w zezwoleniu. To bardzo ważny dokument, w którym nie tylko wpisujemy, w jakim terminie łowimy i co złowiliśmy, ale mamy tu doprecyzowanie przepisów na dany okręg, gdyż każdy okręg ma swoje dodatkowe.

Jak sprawa ograniczeń wygląda w Mietkowie?

Szczególnie chronioną wodą na naszym terenie jest właśnie Mietków.

Tu obowiązują inne terminy, inne wymiary ochronne. Ponieważ teraz mamy okres sandaczowy dziennie możemy złowić na rzece Odrze dwie sztuki dziennie, natomiast na Mietkowie cztery sztuki na tydzień. Wprowadzono również górny wymiar ochronny dla sandacza i szczupaka 80 cm i wzwyż. Wynika to z próby odbudowania zbiornika. Ważny jest również limit ilościowy. I tak obowiązuje ograniczenie tygodniowe na okonia 10 szt., 4 szt. na sandacza i szczupaka. Liczone są od godziny 12. w poniedziałek do godziny 24. w niedzielę.

Ważnym jest również fakt, że w momencie przyjazdu na łowisko i po złowieniu pierwszej ryby objętej limitem ilościowym wpisujemy dane do zezwolenia. 3/4 wędkarzy łowiących na przykład w Mietkowie, to wędkarze z innych okręgów, stąd wprowadzono 50 % porozumienie, by chronić zbiornik. Ważne są również kwestie porozumień między okręgami. Na przykład, kiedy chcemy łowić w Legnicy musimy kupić dodatkowe znaczki na okręg powiatu legnickiego w wysokości 50% składki podstawowej. Z kolei dzieci do lat 14 przy opłaconej składce mogą łowić na terenie całej Polski.

Czy na terenie naszych wód są ryby, które objęte są teraz zakazem łowienia?

Tak. Zakazem w terminie od 1 listopada do 30 czerwca objęty jest sum, ryba niezwykle ceniona przez wędkarzy. Z kolei w terminie od 1 stycznia do kwietnia/maja szczupak i sandacz mają okres ochronny.

A jak jest w przypadku zarybiania? Wówczas obowiązuje również okres ochronny?

W niektórych okręgach obowiązuje w tym czasie całkowity zakaz połowu. U nas podczas zarybiania, wprowadzono zwiększony wymiar gospodarczy 50cm. Ale np. na Odrze obce gatunki, jak karp, amur, po złowieniu należy zabrać, nie wolno ich również wpuszczać do innego zbiornika. W niektórych odcinkach rzek z kolei złowionych ryb nie wolno zabierać.

Jeśli chodzi o ilość ryb w zbiornikach, to mamy tendencję spadkową. Dlatego warto zadbać o zbiorniki, o ilość ryb, a także o różnorodność w poszczególnych.

