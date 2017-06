O ŻYCIU I UZALEŻNIENIU Z LECHEM DYBLIKIEM

- Nie boję się i wiem, że szczęścia nie trzeba szukać. Trzeba sobie je tylko uświadomić. - Tak na spotkaniu z młodzieżą Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini mówił o swojej przemianie Lech Dyblik.

Znany pieśniarz, aktor teatralny i filmowy (mogliśmy oglądać go w serialach: „Świat według Kiepskich”, „Pierwsza miłość”, a także w filmach: „Cwał”, „Kiler”,”Psy2” i wielu innych) spotkał się z uczniami gimnazjum w Miękini. Spotkanie mogło odbyć się dzięki inicjatywie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miękini.

- Aktor dał wszystkim uczestnikom spotkania poruszające świadectwo swojego trudnego wychodzenia z nałogu, ponad 20 lat prostowania ścieżek swojego życia. Artysta mówił o rodzinie, którą prawie stracił i dopiero po latach odkrył, że ma ciekawą, mądrą żonę i wspaniałe dzieci - relacjonuje spotkanie na swojej stronie Urząd Gminy Miękinia. - Bardzo poruszające było wspominanie przez aktora historii jego własnego ojca – alkoholika, którego tak bardzo nie chciał naśladować, a dokładnie, w pewnym momencie, powielił sam jego los – czytamy.

- Najbardziej boję się sukcesów, bo z trudnościami zawsze sobie radziłem – te i inne wypowiedzi na temat marności życia, poruszania się w polskim show biznesie, specyfice życia i pracy, nie tylko artystów, dały uczestnikom wiele do myślenia.

Jednocześnie aktor zachęcał uczniów gimnazjum do wiary we własne marzenia, dążenia z uporem do celu, realizacji swoich dobrych pragnień, pracy nad sobą, nauki, w tym w szczególności, do nauki języków obcych. Pan Lech Dyblik przekonywał, że każdy, tak jak on – niegdyś chłopak z małego Złocieńca - może zostać znanym aktorem, pisarzem, sportowcem, lekarzem, czy dziennikarzem. Dodatkowo aktor w czasie swojego wystąpienia uraczył nas piękną rosyjską balladą. Za spotkanie serdecznie, z całego serca Panu dziękujemy!!!!!!!



(isz), UG Miękinia, Fot. UG Miękinia