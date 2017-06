REKORDOWE 8,6 MLN DOFINANSOWANIA DLA GMINY MALCZYCE

Rok 2016 kończy się dla Gminy Malczyce wraz z bardzo dobrą wiadomością. Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Malczycach.

W ramach zadania zaplanowano również remont 4 stacji uzdatniania wody: w Malczycach, Dębicach, Mazurowicach i Wilczkowie.

Oczyszczalnia obecnie jest przeciążona, co uwidacznia się okresowymi problemami eksploatacyjnymi, szczególnie przy zwiększonej ilości dowożonych ścieków. Aby zapewnić mieszkańcom gminy możliwość korzystania z wydajnego systemu oczyszczania ścieków, spełniającego w sposób trwały standard oczyszczania ścieków zgodny z wymaganiami unijnymi konieczna jest zarówno rozbudowa jak i przebudowa oczyszczalni.

Wniosek, jaki został złożony w ramach działania 4.2. Gospodarka wodno – ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w połowie roku, przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Prace rozpoczną się w I połowie nadchodzącego 2017 roku.

-To doskonała informacja na koniec roku. Przebudowa oczyszczalni ścieków, obok rekultywacji wysypiska śmieci w Rusku, jest dla nas w tej chwili priorytetem. Bez dofinansowania z pewnością to zadanie nie zostałoby wykonane, co pociągnęłoby za sobą konsekwencję braku możliwości dalszego kanalizowania gminy. 8,6 mln zł to rekordowa dla Gminy Malczyce dotacja. Cieszę się, że praca Urzędu, którym kieruję przynosi wymierne efekty. Należy dodać, że jest to rekordowa w historii Gminy Malczyce kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz sam koszt inwestycji jest również olbrzymich rozmiarów, bo opiewa na kwotę 10,9 mln zł – podsumowuje wójt gminy Piotr Frankowski.

(kr) Fot. gmal