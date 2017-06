IZABELLA SKRYBANT SPOTKAŁA SIĘ Z KOLEGAMI Z OSIEKA

Przed koncertem Tercetu Egzotycznego w Osieku, Izabella Skrybant-Dziewiątkowska spotkała się z mieszkańcami wioski. Był to doskonały moment na wspomnienia z kolegami ze szkolnej ławki.

Na to spotkanie w Osieku czekano od kilku lat. Mieszkańcy przybyli na spotkanie z dawną mieszkanką wsi, a także z koleżanką z podwórka i szkolnych ław, nie kryli podekscytowania.

- To dla nas prawdziwy zaszczyt. Na spotkanie przyjechałam z Kostomłotów. Kiedyś z panią Izą uczęszczałam do chóru dziecięcego w Osieku – mówiła jedna z mieszkanek. - Muzyka, którą gra pani Iza jest wspaniała. Jest żywiołowa i radosna – dodaje druga z pań oczekujących na spotkanie.

Jak się okazuje podczas rozmowy, wielu mieszkańców z terenu gminy Kostomłoty wspiera panią Izabellę na jej koncertach, jeżdżąc na liczne występy artystki.

Spotkanie w szkolnej ławce

Kiedy pojawia się pani Izabella Skrybant-Dziewiątkowska, skupia na sobie całą uwagę. Energiczna, żywiołowa i przy tym niesłychanie ciepła. Wraz kolegami i koleżankami ze szkolnych czasów, piosenkarka opowiada o szkolnych czasach, grze w piłkę i przedstawieniach teatralnych.

- Iza biła się z chłopakami. Nie dawała za wygraną. Była taka zadziorna – mówiła o siostrze, pani Danusia.

Na potwierdzenie słów siostry, artystka opowiedziała zebranym o grze z chłopakami w piłkę nożną i o tym, że kiedy przegrywała, po prostu gryzła przeciwników w nogę.

Te i wiele innych anegdot z młodości pani Izabelli mogliśmy usłyszeć podczas spotkania w świetlicy w Osieku. Uczestnicy mogli również podziwiać przepiękne i wyjątkowe kreacje autorki, a także otrzymać autograf. Poza wspomnieniami, spotkanie było również okazją do przekazania pani Izabeli siedemnastu Zeszytów Łukowieckich przez ich autora, Franciszka Burdzego.

- Pani Izabelli chciałem przekazać Zeszyty Łukowieckie przedstawiające historię Łukowca. Niezwykłej wsi, z której wszyscy pochodzimy – mówił Franciszek Burdzy.

Dumna i wdzięczność

- Jesteśmy bardzo zadowoleni. Przybyłam do Osieka z rzeszowskiego. W szkole podstawowej widziałam płyty pani Izabelli i wiedziałam również, że pochodzi z Osieka, bo tu miałam rodzinę. Kiedy przybyłam do Osieka w 1984 roku uczestniczyłam w spotkaniu z panią Izabellą, potem jeszcze w kolejnym spotkaniu w latach 90-tych. - mówiła po spotkaniu pani Maria. - To ogromna duma, dla nas jako mieszkańców. Jesteśmy ogromnie zaszczyceni – dodaje mieszkanka Osieka.

Podczas pobytu artystki w rodzinnej wiosce odkryto również pamiątkową tablicę umieszczoną przy domu, w którym przez kilka lat mieszkała wokalista Tercetu Egzotycznego.

Iza Szczygieł, Fot. isz

