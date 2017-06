”Z KULTURĄ NA TY” - PROJEKT Z UDZIAŁEM PIERWSZOKLASISTÓW

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Udanin, wraz ze Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza w Udaninie, w ostatnim kwartale 2016 r. rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego pod nazwą: ”Z kulturą na Ty”.

- Głównym celem przedsięwzięcia było świadome i aktywne uczestnictwo w kulturze dzieci z terenu gminy Udanin. Do udziału w projekcie została zaproszona klasa I a wraz z wychowawcą, panią Alicją Filończyk. Pierwszoklasiści wraz z opiekunami udali się do kina Helios w Świdnicy na film animowany p.t. „Bociany”, następnie obejrzeli spektakl „Calineczka” w Teatrze Latek we Wrocławiu. Uczestnicy projektu mieli także możliwość wysłuchania koncertu w Narodowym Forum Muzyki oraz obejrzenia sztuki p.t. „Czerwony Kapturek” we Wrocławskiej Operze - poinformowała nas Anita Hołodniuk, prezes stowarzyszenia RGU.

Warto nadmienić, że na ten cel stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 3.256,00 zł ze środków Fundacji PZU.

