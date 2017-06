ORSZAK TRZECH KRÓLI W BRODNIE (fotoreportaż)

W Brodnie, po raz drugi, odbył się Orszak Trzech Króli. Mieszkańcy zaangażowali się w jego organizację poprzez przygotowanie strojów i rekwizytów. Także dziś nie zabrakło oczywiście Trzech Króli, Pasterzy, Heroda ani Aniołów.

Po mszy świętej o godzinie 10:00 uczestnicy podążyli za Trzema Królami w poszukiwaniu nowonarodzonego Jezusa. O wskazówki pytali spotkanych na drodze pasterzy, którzy dołączyli się do Korowodu.

Królowie spotkali Heroda, który z niechęcią wskazał im drogę do Betlejem, gdyż sądził, że to jemu należą się dary i hołd. Na końcu Aniołowie oznajmili, że już niedaleko będzie Betlejem, w którym znajdą Chrystusa. Wszyscy razem dotarli do Świętej Rodziny.

Po mroźnym Korowodzie uczestnicy mogli ogrzać się przy ciepłym posiłku i słodkim poczęstunku w świetlicy wiejskiej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok!

(mn) Fot. mn