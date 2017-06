W ŚREDZKIM MUZEUM GOŚCIŁA WYJĄTKOWA SZTUKA UŻYTKOWA

Oryginalna lampa, stolik z wrzosem, o którym marzy nie jeden właściciel mieszkania, wyjątkowe wieszaki – te i wiele innych przedmiotów codziennego użytku mogliśmy podziwiać w średzkim muzeum.

Nowy rok, top czas na podsumowania i wspomnienia. Przy tej okazji z pewnością warto przypomnieć sobie wystawę, jaką mogliśmy podziwiać w grudniu w średzkim muzeum. Mowa o przedmiotach użytkowych przygotowanych i zaprezentowanych przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej Ostoja. I są to niewątpliwie przedmioty, które z chęcią niejeden z nas chciałby mieć w swoim domu. Urokliwy wieszak, doniczki w kształcie świnek, ciekawy regał i stolik, który zachwyca swą prostotą od pierwszego spojrzenia. To tylko kilka z wielu przedmiotów, jakie podopieczni Warszatu zaprezentowali na wystawie czasowej. Jak podkreślają sami autorzy prac, jak i ich opiekunowie, pomysły rodzą się same, a każdy przedmiot w pracowniach nabiera nowego znaczenia i nowego życia.

- Pojawia się hasło i tematy. Potem planujemy pracę i gromadzimy materiały – mówi, jeden z opiekunów.

- Materiały uczestnicy przynoszą sami, aby każdy miał swój wkład w przygotowanej pracy od początku do końca. To ważne, by czuli satysfakcję, mogli zobaczyć swoje dzieło, dotknąć i je pokazać innym – dodaje Marcin Babik.

Podczas wystawy mogliśmy również zobaczyć przetwory i pierniki przygotowane samodzielnie przez uczestników pracowni gospodarstwa domowego.

- Pieczemy ciasta, pierniki, babki. Robimy konfitury i dżemy. Każdy z nas przynosi też owoce. Największą radość sprawia mi przygotowanie pierników, na których piszemy swoje imię – opowiadał jedna z uczestników zajęć Wojtek z dumą prezentując swoje pierniki.

Niemożliwością jest brak narzędzi

Jak mówią opiekunowie – dla uczestników warsztatów nie ma rzeczy niemożliwych. Niemożliwością jest jedynie brak narzędzi specjalistycznych, dzięki którym praca przy kolejnych projektach byłaby znacznie łatwiejsza.

- W procesie terapeutycznym prace manualne poprawiają jakość życia naszych uczestników – wyjaśnia Marcin Babik, drugi z opiekunów.

Poza wystawą uczestnicy warsztatów zadbali również o przygotowanie ozdób świątecznych na choinkę i jej przyozdobienie.

Podopiecznym i terapeutom gratulujemy pomysłów i nieograniczonej wyobraźni, życząc w nowym roku dalszych, kreatywnych prac i narzędzi, dzięki którym mogliby tworzyć kolejne dzieła.

(isz), Fot. isz

Więcej zdjęć TU