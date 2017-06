CZĘŚĆ RADNYCH ŹLE, MIESZKAŃCY DOBRZE - JAK JEST FAKTYCZNIE?

Wczoraj opublikowaliśmy list mieszkańca gminy Malczyce, który odniósł się do naszej publikacji w najnowszym wydaniu "Rolanda". Nawiązuje on do sytuacji w gminnej służbie zdrowia.

Na początku grudnia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Malczycach NFZ przeprowadził kontrolę. Jak informował na stronie gminy Malczyce, jej wójt, kontrola była wynikiem doniesienia złożonego przez niektórych radnych.

Pierwsze głosy o kontroli na stronie Urzędu Gminy Malczyce pojawiły się w komunikacie wójta, Piotra Frankowskiego. Przepraszał on pacjentów za utrudnienia, na jakie mogą być narażeni. Jak podkreślił w komunikacie wójt, kontrola została przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wyniku doniesienia o nieprawidłowym funkcjonowaniu

SPZOZ w Malczycach. Zastrzeżenia wnieśli radni klubu „Razem dla Gminy Malczyce” (L. Gancarz, W. Grzelak, J. Forenc, M. Kądziela, W. Kowalski, S. Połeć).

Głosy niezadowolonych mieszkańców

Z zapytaniem o sytuację zwróciliśmy się do jednej z radnych klubu Razem dla Gminy Malczyce, Marioli Kądzieli.

- Zabezpieczenie pod kątem opieki medycznej jest podstawowym obowiązkiem gminy. W związku z licznymi głosami od mieszkańców gminy Malczyce dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania przychodni, postanowiliśmy złożyć zapytanie do NFZ o sytuację prawną przychodni. Po zmianach, jakie zaszły od czerwca tego roku, kiedy przychodnia ma nowego kierownika, nie wyjaśniono sytuacji prawnej przychodni - wyjaśnia radna. - Obecna pani kierownik do tej pory nie złożyła również sprawozdania z działalności. W przepisach jest również powiedziane, że jeśli obecny kierownik nie ma wykształcenia medycznego, powinien być wybrany zastępca kierownika o wykształceniu medycznym. Tymczasem od czerwca zastępca nadal nie został wybrany - dodaje. - W komunikacie wójta gminy Malczyce pojawiło się stwierdzenie, że kontrola utrudniała pracę przychodni. Moim zdaniem to nadinterpretacja, ponieważ nie widziałam, żeby osoby kontrolujące wpływały na rytm pracy przychodni. Pytanie dlaczego, kiedy na terenie gminy odbywała się kilkutygodniowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej i wpływała na rytm pracy urzędu, wójt również i wówczas o tej kontroli nie informował mieszkańców? – pyta Mariola Kądziela.

Podkreśla w rozmowie z nami, że temat przychodni i nieprawidłowości poruszany był już podczas poprzedniej sesji rady. Do radnych wpływały również zgłoszenia od mieszkańców, którzy wskazywali na: długi czas oczekiwania na wizytę, spóźnienia lekarzy, wizyty umawiane co pięć minut.

- Jak podaje część mieszkańców co prawda w przychodni przyjmuje więcej lekarzy, jednak wcale nie jest lepiej - dodaje Mariola Kądziela.

Zarzuty są dla mnie niezrozumiałe

Tuż po zakończonej kontroli, na stronie gminy pojawił się komunikat o pozytywnych wynikach prowadzonych przez NFZ działań kontrolnych na terenie malczyckiej przychodni.

- Zarzuty kierowane pod kątem SP ZOZ w Malczycach są dla mnie niezrozumiałe. Nie docierają do mnie informacje na temat nieprawidłowości. W chwili obecnej przychodnia pracuje do godziny 18. i mam zapewnienie od pani kierownik menager, że każdy pacjent zostanie przyjęty. Potwierdzeniem prawidłowości jest wynik kontroli przeprowadzony przez NFZ w ostatnim czasie na terenie przychodni. A jest on dla nas pozytywny. Wszystko działa prawidłowo, dodatkowo uruchomiona została poradnia rehabilitacyjna – mówi wójt gminy Malczyce, Piotr Frankowski.

Zapytany o sprawozdania i obecność na terenie przychodni zastępcy kierownika, wójt odpowiada:

- SP ZOZ składa nam sprawozdania zgodnie z ustawowymi terminami. Prawidłowości w sprawozdawczości zostały również potwierdzone przez kontrolę. W tej chwili nie ingeruję w to, jak działa przychodnia. Z tego co mi wiadomo, w przychodni od kilku miesięcy zatrudniona jest osoba pełniąca obowiązki zastępcy kierownika - wyjaśnia wójt. - Należy zwrócić uwagę, że w konsekwencji doniesienia, jakie wpłynęło do NFZ mogliśmy stracić kontrakty. Zmiany, jakie wprowadziłem w ośrodku były potrzebne. Widziałem, że nie działa w taki sposób, jak powinien i jakbym chciał. Jestem usatysfakcjonowany wynikiem kontroli, w każdym z kilkunastu punktów kontrolowanych obszarów, otrzymaliśmy pozytywny wynik. Stąd myślę, że pani kierownik w pełni się sprawdziła na powierzonym jej stanowisku - dodaje.

Wynik kontroli cieszy i nas – mówi radna

O wynik kontroli i odczucia radnych klubu Razem dla Gminy Malczyce zapytaliśmy również radną Mariolę Kądzielę.

- Komunikat wójta dotyczący pozytywnych wyników kontroli cieszy również nas jako radnych. Czekamy teraz na oficjalną publikację całości protokołu z kontroli, który pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości zgłaszane do nas jako do radnych przez niezadowolonych mieszkańców. Będziemy mogli z czystym sumieniem przekazać wiedzę płynącą z protokołu naszym wyborcom - mówi radna gminy Malczyce. - Zastanawia nas jednak, dlaczego wójt pozwala sobie na niczym nie uzasadnione stwierdzenia, że nasz Klub Radnych uważa, że ośrodek zdrowia pracuje źle. Widać ma najlepsze informacje w tym zakresie i jest to jego bardzo spersonalizowana forma ataku na nas jako radnych. Zaczynamy się zastanawiać czy w ogóle wolno będzie zapytać o jakąkolwiek sprawę dotyczącą realizowania przez gminę zadań publicznych. Każde zadane przez nas pytanie wójt odbiera jako atak, a to już bardzo źle świadczy o jego rozumieniu naszych pytań. Szkoda, że wybiera internet do wyrażania swoich indywidualnych opinii zamiast rozmowy z nami – radnymi wybranymi tak jak i on w demokratycznych wyborach - dodaje Mariola Kądziela.

Mieszkańcy o przychodni

Pozytywny wynik kontroli przeprowadzonej w dniach od 29 listopada do 6 grudnia nie zdziwił pacjentów placówki, którzy w pozytywny sposób wypowiadają się na temat jej funkcjonowania.

- Ja jestem zadowalana z naszej przychodni - mówi mieszkanka Malczyc, Czesława Tlałka. - Jak chcę badania okresowe czy jakiekolwiek inne, robią bez problemu. Niczego złego nie zauważyłam, może poza tym, że przychodnia jest swego rodzaju zagrywką polityczną. Są dwa obozy, które ze sobą walczą, a to mi się nie podoba. Ja nie jestem za żadną ze stron i jakby pan wójt działał źle, bym to powiedziała, ale moim zdaniem stara się zmienić coś u nas i dlatego na razie nic złego powiedzieć nie mogę. Ja już im na sesji powiedziałam, że może lepiej zaorać te Malczyce! Bo tylko są waśnie, a gmina na tym nic nie zyskuje, wręcz przeciwnie - mówi kobieta.

- Przychodnia u nas funkcjonuje normalnie. Nie wiem skąd głosy, że coś jest nie tak - twierdzi pani Maria. - Korzystam z jej usług i na razie nie mam powodów do narzekania. Jeżeli coś nie gra faktycznie, to mi i mojej rodzinie nic nie wiadomo, więc nie jest to ze szkodą dla pacjentów - kończy swoją wypowiedź mieszkanka Malczyc.

Na gminnej stronie internetowej wójt Piotr Frankowski informuje, że na terenie przychodni poszerzono dział fizjoterapii. Dzięki czemu mieszkańcy, zarówno Ci starsi, jak i młodsi, mogą bezpłatnie korzystać z fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu.

Iza Szczygieł Fot. Wiktor Kalita