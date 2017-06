ASYSTENT RODZINY POMOŻE MIESZKAŃCOM GMINY MIĘKINIA

Wraz z początkiem roku kobiety w ciąży i rodziny zamieszkujące gminę Miękinia mogą starać się o wsparcie asystenta rodziny. Rozpoczęła się realizacja programu „Za życiem”.

Jak poinformował Urząd Gminy Miękinia - z dniem 1 stycznia 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini rozpoczyna realizację zapisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Co oznacza to dla mieszkańców? Przede wszystkim pomoc i wsparcie asystenta rodziny. Działalność asystenta sprawującego opiekę nad daną rodziną polegać będzie na pomocy w opracowaniu katalogu możliwego do uzyskania przez rodzinę wsparcia. Asystent w ramach pomocy będzie również występował do instytucji czy podmiotów w imieniu osób, którym udzielono poradnictwa.

Kto może złożyć wniosek?

Jak informują urzędnicy, wnioski o pomoc i wsparcie mogą składać:



- kobiety posiadająca dokument potwierdzający ciążę,

- rodzina kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę,

- rodzina dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Zakres poradnictwa

Rodzina objęta opieką asystenta będzie uprawniona do poradnictwa w zakresie:



- przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,

- wsparcia psychologicznego,

- pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,

- dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.



Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać pod numerem telefonu (71) 736-08-50 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini.

Szersze informacje na temat programu znajdziesz – TU,

Wnioski można pobrać TU - wniosek 1, wniosek 2,

Oświadczenie można pobrać – TU

(isz), Fot. mpr