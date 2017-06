W ŚRODZIE ŚL. ZASŁABŁA KOBIETA. WEZWANO STRAŻ

W weekend strażacy z terenu naszego powiatu nie tylko brali udział w działaniach gaśniczych, ale także udzielili pomocy poszkodowanym. W jednym z przypadków ich pomocy potrzebował koń.

To właśnie w sobotę, przed godziną 17. w Wilkszynie, koń idący do stajni pośliznął się na śliskim podłożu, a następnie przewrócił. Jak mówił właściciel, zwierzę nie mogło samodzielnie wstać. W chwili przybycia na miejsce strażaków z OSP Miękinia i JRG7 Wrocław, zwierzę leżało przed wejściem do stajni.

- Nasze działania polegały na ułożeniu pod koniem zawiesin, a następnie przy pomocy sprzętu hydraulicznego postawieniu go na nogach – informują strażacy.

Po udanej próbie podniesienia zwierzęcia, koń został odprowadzony przez właściciela do stajni.

Osłabiona kobieta szukała pomocy u sąsiadów

Następnego dnia strażacy otrzymali wezwanie na ulicę Malczycką w Środzie Śląskiej. Z informacji przekazanych przez osobę zgłaszającą wynikało, że młoda kobieta tuż przed zasłabnięciem zdołała dotrzeć do sąsiadów szukając pomocy. Jak informowali sąsiedzi, najprawdopodobniej kobieta zatruła się tlenkiem węgla. Po przybyciu na miejsce dwóch zastępów JRG Środa Śl. strażacy zastali 20-letnią kobietę leżącą na łóżku.

- Kobieta była przytomna, w kontakcie. 20-latka uskarżała się na ból karku – informuje Dariusz Domaradzki, oficer prasowy PPSP w Środzie Śl. - Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przeprowadzeniu z kobietą wywiadu, a także na dokonaniu przy pomocy urządzeń pomiarów w mieszkaniu na obecność tlenku węgla – dodaje strażak.

Kobietę okryto folią termiczną, a następnie wezwano na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego.

(isz), Fot. OSP