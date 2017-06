TRAFIŁ NA TRZY MIESIĄCE DO ARESZTU ZA ROZBOJE

Średzcy policjanci zatrzymali mężczyznę, któremu udowodnili popełnienie trzech przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Do policyjnego aresztu trafił 42-letni mężczyzna, w związku z podejrzeniem dokonania rozboju. Jednak jak ustalili policjanci, sprawca ma na swoim koncie nie jedno takie przestępstwo, ale kilka. Funkcjonariusze, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, udowodnili zatrzymanemu dokonanie trzech czynów przeciwko życiu i zdrowiu.

Sprawca stosował przemoc wobec innego mężczyzny, kopiąc go i bijąc rękoma po całym ciele oraz doprowadzał go do stanu bezbronności, a następnie zabierał mu pieniądze.

Funkcjonariusze przedstawili 42-latkowi trzy zarzuty dokonania rozboju. Wobec mężczyzny sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Przestępstwo rozboju zagrożone jest karą do 12 lat pozbawienia wolności.

(ms) Fot. Policja