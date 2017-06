CZYTELNICZKA: " NIE NISZCZMY TEGO CO MAMY" (list do redakcji)

Droga Redakcjo, ostatnio często na forum Waszej gazety poruszana jest kwestia ochrony środowiska na terenie naszego miasta i okolic.

Chciałabym zwrócić uwagę, iż to często mieszkańcy (niestety) niszą otaczającą nas przyrodę i zanieczyszczają środowisko. Przykładów nie trzeba szukać daleko.

Ostatnio spacerując po parku w Środzie Śl. przy ul. Kolejowej (teren dawnego boiska na Meprozecie), zważyłam, że lokalny inwestor budujący w pobliżu parku obiekt niezbyt przejmuje się otaczającym jego teren parkiem.



Otóż posłużył się kilkusetletnimi drzewami jako podporą do ogrodzenia okalającego jego działkę, przybijając do dębów deski. Poza tym wzdłuż alei pomiędzy drzewami została wysypana ziemia zawierająca gruz i śmieci (przyjdzie wiosna zarośnie trawą i nie będzie widać).



W parku zostały wysypane liście i worki z liśćmi, które wcześniej były tak skrupulatnie wygrabiane z parku po drugie stronie ulicy - w końcu ten drugi park jest przy głównej drodze, musi się prezentować.



Nie mówię już o śmieciach przy mostku, które są rozrzucane przez ludzi delektujących się różnego rodzaju trunkami. Kiedyś wjazd na ten teren był zablokowany szlabanem, czy nie można byłoby ponownie zastosować tego rozwiązania?



W parku zadomowiły się dzikie zwierzęta, można spotkać sarny, bobry czy dziki. Nie mówię o wszelkiego rodzaju ptactwie. Niewiele zostało takich miejsc. Nie niszczmy tego co mamy.





Mieszkanka Środy Śl.

Proszę o zachowanie moich danych osobowych tylko do wiadomości Redakcji