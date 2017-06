GMINNY PLEBISCYT NA WYDARZENIE KULTURALNE JESZCZE TRWA

Bilety na koncerty światowych gwiazd muzyki w Krakowie, Sopocie, Warszawie i Gdańsku czekają na zwycięzców plebiscytu gminy Środa Śląska. Przypominamy, że głosowanie kończy się 17 lutego br.

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców gminy Środa Śląska do wzięcia udziału w plebiscycie na Gminne Wydarzenie Kulturalne roku 2016.

Aby wziąć udział w Plebiscycie należy wyciąć kupon z grudniowego wydania Informatora gminy Środa Śląska „Kurier Średzki” lub pobrać go w Domu Kultury w Środzie Śląskiej. Kupon plebiscytowy wystarczy wypełnić poprzez zaznaczenie znakiem „X” jednej z podanych imprez (lub wskazać swoją propozycję, spoza listy) oraz podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr telefonu.

Co istotne, w losowaniu nagród plebiscytowych będą brać udział tylko kupony wypełnione zgodnie z powyższą instrukcją. Ostatni warunek to własnoręczny podpis i wrzucenie kuponu do 17.02.2017 r. do urny w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim lub w Domu Kultury w Środzie Śląskiej.

- Dla głosujących przygotowaliśmy cenne nagrody: na wylosowanych szczęśliwców czekają podwójne bilety na koncerty światowych gwiazd muzyki, z zapewnionym dojazdem i noclegiem. W puli nagród znalazły się wyjazdy na występy: Bruno Mars w Krakowie, Guns N’Roses w Gdańsku, Eltona Johna w Sopocie oraz Depeche Mode w Warszawie. Jeżeli głos odda mniej niż 500 osób, wylosujemy 3 wygranych, jeżeli liczba oddanych głosów przekroczy pół tysiąca, to zostanie wylosowany czwarty z w/w koncertów, więc tym goręcej zachęcamy Państwa do głosowania – mówi Grzegorz Ptaszyński, dyrektor średzkiego Domu Kultury.

Szczegółowy regulamin można znaleźć na stronie www.dksrodaslaska.pl. To już druga edycja gminnego plebiscytu. W poprzedniej miano Gminnego Wydarzenia Kulturalnego 2015 zyskał Koncert Noworoczny Średzkiej Orkiestry Dętej, a wśród głosujących wylosowano bilety na koncerty Rihanny, Eltona Johna i Stinga.

Nagrody w plebiscycie Gminne Wydarzenie Kulturalne 2016

- 2 osobowy bilet na koncert Bruno Mars, 27 maj 2017r. na Tauron Arena w Krakowie

- 2 osobowy bilet na koncert Guns N’Roses, 20 czerwiec 2017r. na Stadionie Energa w Gdańsku

- 2 osobowy bilet na koncert Elton John, 09 lipiec 2017r. Opera Leśna w Sopocie

- 2 osobowy bilet na koncert Depeche Mode, 21 lipca 2017r., PGE Narodowy w Warszawie

(Organizator zapewnia wygranym również dojazd i nocleg)

(um)