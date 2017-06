MĄDRE SÓWKI AKTYWNIE SPĘDZAJĄ CZAS

Przedszkolaki z grupy Mądre Sówki z Przedszkola nr 3 w Środzie Śląskiej na nudę narzekać nie mogą. W ostatnim czasie na dzieci czekała moc atrakcji.

Dla przedszkolaków z grypy „Mądre Sówki” ostatnie miesiące były bardzo ciekawe. Na dzieci w tym czasie czekała moc atrakcji. Podczas zimowej, śnieżnej aury dzieci uczestniczyły w zabawach na śniegu, by na zakończenie w sali przedszkolnej zbudować ze swoimi paniami, Ewą Bartoch i Beatą Wandzio, bałwana z „odzysku”. Wielki śnieżny bałwan powstał z kubeczków plastikowych. Tuż potem razem z kolegami i koleżankami z innych grup Przedszkola nr 3 wzięły udział w zabawie karnawałowej. Podczas balu czekały na nie tylko zabawy i wspólne tańce, ale także udział w licznych konkursach. Kilka dni temu przedszkolaki z naszej zaprzyjaźnionej grupy razem z grupą Krasnale, uczestniczyły w wycieczce do Fabryki Lizaków we Wrocławiu. Cóż to była za słodka przygoda.

- Dzieci były bardzo zadowolone z wycieczki. Cieszyły się zwłaszcza z tego, że mogły samodzielnie zrobić lizaka, a także zjeść jeszcze „ciepłego” cukierka. Wspaniale zintegrowały się również podczas zabawy w sali zabaw z dziećmi z grupy Krasnale z naszego przedszkola – mówi Ewa Bartoch. - Nasze dzieci cieszyły się również z tego, że mogły jeszcze raz zobaczyć wrocławskie krasnale, które po raz pierwszy widziały podczas październikowej wycieczki pod nazwą „Szlakiem Wrocławskich Krasnali” - dodaje nauczycielka.

Już wkrótce w najnowszym papierowym wydaniu naszej gazety przedszkolaki opowiedzą o tym, czym jest miłość, co to znaczy kochać i w jaki sposób okazują miłość swoim bliskim.

(isz), Fot. Ewa Bartoch

