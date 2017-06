ZUS: "OD MARCA EMERYCI DOSTANĄ WIĘCEJ"

- Minimalna emerytura na poziomie 1000 zł i waloryzacja z kwotą gwarantowaną minimum 10 zł – już za kilka dni więcej znajdą na swoim koncie emeryci i renciści - informuje ZUS.



- Nie trzeba składać żadnych wniosków, od 1 marca ZUS z urzędu swoim świadczeniobiorcom będzie wypłacał więcej - czytamy w informacji ZUS.

W 2017 roku podwyżki są znaczące szczególnie dla tych, których emerytury do tej pory były znacznie niższe niż tysiąc złotych. Jak co roku w marcu zostaną także zwaloryzowane kwoty wypłacanych świadczeń. Dlatego na tegoroczny marzec emeryci całym kraju czekają wyjątkowo niecierpliwie.

- Rolą waloryzacji jest utrzymanie siły nabywczej emerytury i renty - mówi Iwona Kowalska regionalny rzecznik rasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Każdego roku do wypłacanych emerytur dodawana jest kwota uzyskana po jej przemnożeniu przez wskaźnik waloryzacji, który w tym roku wynosi 100,44 proc. – dodaje Iwona Kowalska

Wysokość wskaźnika inflacji wynika bezpośrednio z ubiegłorocznych danych gospodarczych, a konkretnie ze średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który powiększa się dodatkowo, o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Aby sprawdzić o ile wzrośnie nasze świadczenie należy pomnożyć je właśnie przez wskaźnik waloryzacji, czyli w 2017 roku przez 100,44 proc. To jednak nie wszystko.

- Niejednokrotnie zdarzało się, że kwota uzyskana po przemnożeniu emerytury przez wskaźnik była mniej niż symboliczna, dlatego został wprowadzony dodatkowy przepis, który gwarantuje tzw. minimalną kwotę waloryzacji – zapewnia rzeczniczka.

Jeżeli więc w wyniku pomnożenia emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przez wskaźnik waloryzacji otrzymamy kwotę niższą niż 10 złotych, to waloryzacja wyniesie wtedy równe 10 złotych. Podobnie jest z rentą związaną z częściową niezdolnością do pracy i emeryturą częściową, ale gwarantowana kwota wynosi wtedy nie 10 złotych a odpowiednio 7,50 zł i 5 zł. W przypadku emerytury ważne jest jednak także to, że minimalna kwota waloryzacji zostanie zastosowana tylko wtedy, jeżeli posiadamy prawo do emerytury minimalnej, czyli zgromadziliśmy odpowiedni staż pracy.

Przykład:

Emerytura, którą odebraliśmy w lutym, wyniosła 1300 zł. Po przemnożeniu przez wskaźnik waloryzacji otrzymujemy 1305,72 zł. Wyliczona podwyżka jest niższa niż 10 złotych, dlatego też nasza emerytura wzrośnie nie o 5,72 zł, a właśnie o 10 złotych gwarantowanej kwoty waloryzacji i wyniesie w marcu 1310 zł.

Oprócz samej waloryzacji zmienia się także minimalna wysokość części świadczeń wypłacanych przez ZUS. Od 1 marca minimalne emerytury, renty rodzinne oraz renty z tytułu niezdolności do pracy wzrosną z 882,56 zł do 1000 zł, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 676,75 zł do 750 zł. Należy jednak pamiętać, że niezbędnym warunkiem decydującym o prawie do minimalnego świadczenia emerytalnego jest posiadanie odpowiedniego stażu pracy.

Więcej informacji dotyczących podwyżki i waloryzacji świadczeń w ZUS znajdą Państwo na stronie www.zus.pl oraz w każdej placówce zakładu.

(ik)