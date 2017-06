SPOTKANIE ZE SMOKIEM - DZIECI BYŁY ZACHWYCONE

Dużo pozytywnych emocji towarzyszyło czwartkowym wydarzeniom, jakie miały miejsce w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini. Spotkanie ze "Smokiem" urzekło dzieci.

Najmłodsi mieszkańcy gminy Miękinia, w ramach ferii z SOK, 23 lutego mieli możliwość obejrzenia przedstawienia kukiełkowego zatytułowanego "Smok" na motywach legendy o smoku wawelskim. Sztukę zaprezentował Grzegorz Kmieć z teatru lalek "Złota kaczka" z Otynia.

- Chciałbym, aby teatr "Złota Kaczka" dotarł do dzieci także w szkołach i przedszkolach,

aby przyniósł im zabawę, zachęcił do własnej twórczości i wprowadził w czarowny świat baśni - mówi o swojej działalności aktor.

Czy dzieci dały się porwać w ten "czarowny świat"? Po ich reakcjach można sądzić, że tak. Na ich twarzach często malował się uśmiech i widać było zaciekawienie.

- Najbardziej podobała mi się owca, bo ja bardzo lubię owieczki, a smok był bardzo niegrzeczny - mówił po spektaklu Tomek, który przyszedł do ośrodka kultury z mamą Anną i młodszym bratem Filipem.

Jednak to nie był koniec emocji związanych ze sztuką. Po spektaklu odbyły się warsztaty kukiełkowe, które poprowadził Grzegorz Kmieć.

- Na wstępie zaznajamiam dzieci z budową lalek. Potem one odgrywają scenki. Na koniec same tworzą etiudy teatralne. Przepiękne lalki wspaniale je inspirują i pozwalają przeżyć wiele interesujących i śmiesznych scen - opisuje przebieg warsztatów aktor.

Zdaniem prowadzącego takie "żywe" spotkanie ze sztuką wiele daje dzieciom, pozwala rozwijać wyobraźnię, pobudza do twórczego działania.

- To co najważniejsze w takich warsztatach to dojście do momentu, kiedy dziecko zaczyna improwizować, zaczyna wymyślać coś od siebie. To jest największy sukces, gdy się uda coś takiego uzyskać - mówi pan Grzegorz.

(ak) Fot. Wiktor Kalita

