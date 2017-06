KIEDY RUSZY ŚREDZKA GMINNA KOMUNIKACJA?

Od kiedy spółka Polbus systematycznie zawiesza kolejne kursy, mieszkańcy gminy Środa Śl. uskarżają się na problemy z dojazdami. Rozwiązaniem kłopotów ma być komunikacja gminna. Kiedy wyruszą pierwsze autobusy i na jakich zasadach?

O trudnej sytuacji pasażerów z terenu naszej gminy pisaliśmy niejednokrotnie. Kolejne wycofane kursy przez spółkę Polbus powodują, że mieszkańcy mają coraz większe trudności z transportem. Jak zapowiadał jakiś czas temu burmistrz Środy Śl. rozwiązaniem w tak trudnej niewątpliwie sytuacji ma być komunikacja gminna. Kiedy ruszy inwestycja i na czym będzie polegała?

- Na terenie gminy Środa Śląska sieć komunikacji autobusowej jest niewystarczająca. Około jednej czwartej miejscowości gminy nie ma połączeń autobusowych z innymi miejscowościami, w tym przede wszystkim z miastem Środa Śląska. Istniejące połączenia ograniczone są pod względem ilości oraz pod kątem godzin oferowanych kursów – czytamy w Strategii Rozwoju Gminy Środa Śląska na lata 2015-2022. - Brak połączeń autobusowych pomiędzy miejscowościami, a przede wszystkim z centralnym ośrodkiem miejskim istotnie ogranicza nie tylko mobilność mieszkańców, a tym samym wpływa na niski poziom życia i rozwoju, ale także tworzy bariery dostępu do edukacji, rynku pracy, infrastruktury publicznej. Dodatkowym problemem komunikacyjnym jest brak rozwiązań alternatywnych. Przebiegająca przez teren Gminy linia kolejowa zlokalizowana jest na słabo zurbanizowanym terenie, bez możliwości rozbudowy infrastruktury o nowe stacje kolejowe – czytamy dalej.

Rozwiązaniem sytuacji, a także odpowiedzią na rzeczywiste problemy komunikacyjne, ma być zakup własnej floty autobusowej. Koszt całkowity brutto inwestycji to 11 713 044,00, przy czym wnioskowane dofinansowanie RPO WD, to kwota 8 094 380,00. W ramach inwestycji planowany jest zakup czterech autobusów elektrycznych klasy midi (w tym 1 rezerwowy), pięciu autobusów ON klasy mini (w tym 1 rezerwowy), a także czterech minibusów elektrycznych wolnobieżnych (w tym 1 rezerwowy).

Bilety i dopłaty do Kolei Dolnośląskich

Jak informuje urząd miasta, w planowanej komunikacji obowiązywać będą bilety jednorazowe i okresowe, zarówno normalne jak i ulgowe. Ich cena będzie zależała od strefy, w której autobusy będą się poruszały. Dzięki porozumieniu z Kolejami Dolnośląskimi pasażerowie korzystający z kolei, dzięki dopłacie do posiadanego już biletu będą mogli korzystać zarówno z komunikacji gminnej, jak i kolei.

I etap inwestycji

Do końca grudnia tego roku zakończony zostanie I etap inwestycji obejmujący zakup 9 busów, autobusów i minibusów niezbędnych do obsługi komunikacyjnej północnej cześci gminy Środa Śląska, stacji PKP, podstref LSSE, a także Środy Śląskiej. W tym czasie autobusy z dworca PKS i rynku będą odjeżdżały w kierunku stacji kolejowej i przystanku kolejowego Przedmoście-Święte. Do końca roku planowany jest również transport do sześciu miejscowości w północnej części gminy, a także połączenie Środy Śląskiej z LSSE. Jak zapowiadają urzędnicy, w tym czasie na ulice Środy Śląskiej wyjadą wolnobieżne minibusy elektryczne obsługując trzy połączenia miejskie.

II etap inwestycji

Realizacja drugiego etapu inwestycji ma zostać zakończona w grudniu 2018 roku. W tym czasie planowany jest zakup 4 autokarów niezbędnych do obsługi 15 miejscowości w południowej części gminy.

Komunikacja gminna w liczbach

Koszt całkowity inwestycji - 11 713 044,00,

Wnioskowane dofinansowanie - RPO WD: 8 094 380,00,

W tym etap I

Koszty całkowite brutto - 8 417 689,50

Wnioskowane dofinansowanie - RPO WD: 5 817 102,50

Etap II

Koszty całkowite brutto - 3 295 354,50

Wnioskowane dofinansowanie - RPO WD: 2 277 277,50

Iza Szczygieł Fot. Gazeta "Roland"