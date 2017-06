RADNI Z NASZEGO POWIATU NA TRZECIM MIEJSCU

Trzeci raz z rzędu Powiat Strzeliński został zwycięzcą Mistrzostw Radnych Dolnego Śląska w Halowej Piłce Nożnej. Impreza odbyła się w Środzie Śląskiej, a patronował jej marszałek województwa Cezary Przybylski.

W sportowych zmaganiach 25 stycznia wzięło udział sześć samorządów. – Nasz turniej to z jednej strony promocja rekreacji i zdrowego stylu życia, a z drugiej okazja do poznania się i nawiązania nowych kontaktów – zachęcał do udziału starosta powiatu średzkiego Sebastian Burdzy. I choć odzew nie był zbyt duży to wszyscy uczestnicy uznali imprezę z bardzo udaną. – Zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżamy do Środy, bo czeka na nas tutaj fajna sportowa rywalizacji, ale też, jak nie przede wszystkim, wspaniała atmosfera i mili ludzie. Liczymy, że za rok znów się tutaj spotkamy – podkreślali radni z Oleśnicy.

W rundzie zasadniczej drużyny zagrały systemem „każdy z każdym”. Dwa półfinałowe spotkania to pojedynki Świdnicy ze Strzelinem II (wynik 6:1) i Środy Śląskiej I ze Strzelinem I (1:4). Mały finał to emocjonujący mecz pomiędzy Środą a Strzelinem II. Drużyny zdobywały bramkę za bramkę, przy czym czas dogrywki upłynął w korzystniejszym dla gospodarzy momencie czyli przy stanie 4:3 dla Środy. Mecz finałowy, to pewne, bo trzybramkowe zwycięstwo Strzelina I. I to właśnie do Strzelina po raz trzeci z rzędu powędrował puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Na dwanaście edycji turnieju strzelińscy radni aż siedem razy stawali na najwyższym podium.

Oprócz nagród głównych wręczono także nagrody specjalne. Najlepszym strzelcem mistrzostw został Paweł Kaśków, geodeta powiatowy ze Świdnicy, a zawodnikiem Jarosław Taranek ze Strzelina, na co dzień wójt gminy Przeworno. Spośród bramkarzy za najlepszego uznano Jerzego Krochmalnego, burmistrza miasta i gminy Wiązów. Jak co roku wyróżniono też najstarszego i najmłodszego zawodnika turnieju.

Tytuły te otrzymali Stefan Grycz (rocznik 1948) z drużyny Środa Śl. II oraz Damian Serwicki (rocznik 1992), radny Rady Miejskiej Strzelina. Puchar specjalny dla najlepiej zorganizowanej drużyny otrzymała Oleśnica. Puchary zwycięskim drużynom i wyróżnionym zawodnikom wręczali m.in. Sebastian Burdzy - starosta powiatu średzkiego, Adam Ruciński - burmistrz Środy Śląskiej oraz Andrzej Padewski, prezes DZPN-u.

(ers) Fot. ers

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU:

I miejsce – Strzelin I

II – Świdnica

III – Środa Śląska I

IV – Strzelin II

V – Oleśnica

VI – Środa Śląska II

Przyjmując 3 pkt. za pierwsze miejsce, 2 pkt. za drugie i 1 pkt. za miejsce trzecie,

klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:

Powiat Strzeliński – 22 pkt.

Powiat Bolesławiecki – 16 pkt.

Powiat Świdnicki – 17 pkt.

Powiat Trzebnicki – 9 pkt.

Powiat Średzki – 5 pkt.