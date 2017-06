INSTYTUT METEOROLOGII OSTRZEGA: UWAGA NA SILNY WIATR

Do jutra rana może wiać silny wiatr. Według wydanych ostrzeżeń, może osiągać prędkość do 35km/h, w porywach nawet do 80 km/h.

Kilka dni temu na skutek silnych wiatrów straż pożarna tylko jednego dnia kilka razy interweniowała do przewróconych drzew stwarzających zagrożenie na drodze. W Gościsławiu przewrócone drzewo blokowało całkowicie przejazd drogą 2083. Z powodu przewróconego drzewa zablokowany był również jeden pas ruchu drogi na Jastrzębce. Przy ulicy Legnickiej w Środzie Śląskiej nad chodnikiem zwisała zeschnięta topola stwarzając zagrożenie dla przechodniów. Z kolei w Mazurowicach dwa pochylone nad nasypem kolejowym drzewa groziły upadkiem na tory. W każdym z tych przypadków straż pożarna nie tylko zabezpieczyła teren, ale również przy użyciu sprzętu cięła i usuwała z drogi połamane drzewa i gałęzie.

Wiatr uszkodził tablicę

Dziś z powodu silnego wiatru uszkodzeniu uległa tablica informacyjna znajdująca się na budynku Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, którą silny podmuch wiatru zerwał ze ściany. Dzięki czujności straży miejskiej połamana tablica szybko została usunięta z chodnika i jezdni nie stwarzając zagrożenia na drodze.

Zagrożenie potrawa do jutra rana

Dyżurny synoptyk Biura Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu ostrzega, że od dziś (2 marca) do jutra (3 marca) do godziny 7:30 na terenie naszego województwa mogą wystąpić silne wiatry.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i południowego-zachodu – czytamy w ostrzeżeniu.

Jak informuje Instytut Meteorologii - przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

(isz), Fot. isz, OSP Miękinia