6,5 MILIONA NA ŚREDZKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła wyniki naboru w ramach działania „Rozwój przedsiębiorczości”. Spośród 10 złożonych wniosków z dolnośląskich OSI dofinansowanie na budowę inkubatorów przedsiębiorczości otrzymają tylko trzy gminy: Lądek Zdrój, Kłodzko i Środa Śląska.

Najwyższa dotacja

Wniosek gminy Środa Śląska, złożony w październiku 2016 r. pozytywnie przeszedł wszystkie etapy oceny i otrzymał najwyższe dofinansowanie spośród wniosków złożonych w ramach obszarów strategicznej interwencji – 6,5 mln zł. Cała inwestycja warta jest 9,5 mln zł.

- Ten wynik naboru to dla nas wielka radość, nie tylko z powodu kwoty dotacji, ale przede wszystkim dlatego, że jest to projekt kreowany od podstaw. Dzięki Inkubatorowi stworzymy coś zupełnie nowego w Środzie Śląskiej, nasz pomysł, nowe podejście do rozwoju przedsiębiorczości i determinacja zostały docenione przez ekspertów – zaznacza Honorata Krawczyk, kierownik Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO – współtwórca projektu.

Aktualnie przygotowywany jest projekt techniczny budowy Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości, a po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w III kw. br., wyłoniony zostanie wykonawca robót. Utworzenie Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości to ważny krok do stworzenia warunków dla rozwoju mikro i małych firm, szczególnie nowo powstających, początkujących przedsiębiorstw na terenie gminy Środa Śląska. W tym celu przy ul. Spółdzielczej w Środzie Śląskiej powstanie kompleks oferujący przedsiębiorcom wsparcie lokalowe, organizacyjne i doradcze.

Nowa forma wsparcia

Do Inkubatora przyjmowane będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność usługową, produkcyjną i handlową. Średzki Inkubator Przedsiębiorczości będzie wynajmował lokale użytkowe i świadczył usługi na preferencyjnych, niedyskryminujących i przejrzystych warunkach dla podmiotów spełniających określone w regulaminie SIP wymagania, np. dla osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą.

Na 876 m kw. zlokalizowane będą pomieszczenia biurowe, w tym także laboratorium IT oraz 2 sale spotkań i sala konferencyjna (w pełni audiowizualna, z zapleczem technicznym i gastronomicznym) na około 150 osób z możliwością podzielenia na dwie niezależne sale. Budynek będzie w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych, częściowo zasilany będzie z odnawialnych źródeł energii. Powstaną również tereny zielone i miejsca parkingowe.

- Tym projektem wprowadzimy na średzki rynek kolejną, zupełnie nową formę wsparcia dla przedsiębiorców. Te działania stworzą lepsze warunki rozwoju przedsiębiorczości w gminie Środa Śląska, a na budowie inkubatora zyska niezagospodarowany od wielu lat teren gminny w podstrefie LSSE przy ul. Spółdzielczej – komentuje burmistrz Adam Ruciński.

Projekt Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie realizowany z czterema partnerami: Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej i Powiatowym Urzędem Pracy. Partnerem wspierającym jest Krakowski Park Technologiczny.



Wizualizacja Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który powstanie

przy ul. Spółdzielczej w Środzie Śląskiej.

