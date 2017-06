POLONIA ZREMISOWAŁA, POGOŃ W AKCJI, JUSZCZYN NA BOCZNICY...

W ubiegły weekend odbyła się kolejna spora dawka sparingów przed rundą wiosenną. W swoim ostatnim sparingu przed ligą średzka Polonia zremisowała z IV-ligową Bystrzycą Kąty Wrocławskie 2-2.

W pierwszych 45min bramki strzelali tylko goście z Kątów i schodzili do szatni z dwubramkowym prowadzeniem. Po przerwie do głosu doszli poloniści, którzy po bramkach Marcina Antosiewicza oraz Kamila Liberka z rzutu karnego, doprowadzili do wyrównania.

Ciekawe spotkanie zobaczyli kibice gminy Miękinia, gdzie zmierzyły się dwa zespoły ze wspomnianej gminy. Czarni Białków kontra Pogoń Miękinia. Lider klasy A nie miał lekkiego zadania, ponieważ zawodnicy z Miękini postawili ciężkie warunki i bardzo dobrze radzili sobie z wyżej notowanym rywalem. Wynik końcowy tego spotkania 2-2.

Dwa dni później wspomniana drużyna z Miękinia rozegrała kolejny mecz kontrolny - tym razem jej rywalem byli Zieloni Rakoszyce. Do przerwy obie drużyny strzeliły po jednej bramce, w drugiej połowie, bramki zdobywali już tylko zawodnicy z Miękini, którzy czterokrotnie pokonali bramkarza Zielonych i zwyciężyli ostatecznie 5-1.

3 mecz kontrolny i 3 zwycięski, rozegrali zawodnicy Odry Malczyce. Po zwycięstwach z Błękitnymi Kościelec oraz Rodłem Granowice, przyszła kolej na A-klasową Mewę Kunice, z którą Odra wygrała 5-2.



Przykra informacja napłynęła z B-klasowego Juszczyna. Otóż z braków kadrowych klub zmuszony został wycofać się z rozgrywek. To wielka szkoda, bo zawodnicy z Juszczyna radzili sobie całkiem nieźle w rozgrywkach. Z roku na rok zespół rozwijał się i sportowo było coraz lepiej... Wszystkie spotkania rundy wiosennej z udziałem Cosmosu Juszczyn będą traktowane jako walkowery dla drużyny przeciwnej, ponieważ rozegranych zostało 50% spotkań w sezonie przez zawodników z Juszczyna.

(az) Fot. Wiktor Kalita



Sparingi:

Polonia - Kąty Wrocł. 2-2.

Szczepanów - Różana 4-2.

Kostomłoty - Bukowek 3-1.

Białków - Miękinia 2-2.

Miękinia - Rakoszyce 5-1.

Lubiąż - Chwalimierz 7-2.

Kwiatkowice - Jastrzębce 4-2.

Chełm - Ogrodnica 6-1.

Komorniki - Proszków 6-0.

Malczyce - Kunice 5-2.

Lutynia - Ujazd Górny 5-5.

Kostomłoty - Kwietno 8-0.

Wilkszyn - Lenartowice 4-0.