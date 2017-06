SKARGA NA RADNEGO USZYŃSKIEGO. SPRAWĄ ZAJMUJE SIĘ CBA I PROKURATURA

Podczas styczniowej sesji Rady Powiatu wiceprzewodniczącym rady wybrano Daniela Uszyńskiego. Wraz z informacją o wyborze radnego, pojawiły się opinie, że osobie, wobec której CBA prowadzi postępowanie, nie powinno się powierzać stanowiska.

Zaczęło się od skargi

W październiku ub. roku do wojewody dolnośląskiego, jak również do lokalnej prasy, wpłynęła skarga jednej z mieszkanek Lutyni, w której wskazała na nieprawidłowości występujące

w oświadczeniu majątkowym radnego Daniela Uszyńskiego.

W piśmie mieszkanka nie tylko podała konkretne kwoty, ale także listę osób, które podczas wyborów miały wspomóc finansowo radnego Uszyńskiego. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że zdaniem kobiety, dochody nie zostały wykazane w jego oświadczeniu majątkowym. Kiedy pytamy Daniela Uszyńskiego o sprawę odpowiada: - Dziwię się, że odgrzewacie Państwo stary temat. Na dodatek sprawa została wyjaśniona. Do dzisiaj nie mam żadnej informacji od wojewody o jakimkolwiek postępowaniu - mówi radny Uszyński.

W tym samym czasie zwracamy się również do wojewody o komentarz w sprawie przesłanej skargi.

- Do wojewody wpłynęła skarga dnia 12.10.2016 r. w sprawie nienależytego dokonania analizy oświadczenia majątkowego radnego Daniela Uszyńskiego przez przewodniczącego Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. Jeśli chodzi o dokonanie samej analizy oświadczenia majątkowego radnego przez wojewodę, to brak mu w tym zakresie kompetencji – wojewoda gromadzi i bada jedynie oświadczenia wójtów/burmistrzów/prezydentów miast oraz przewodniczących rad („zwykłych” radnych zaś nie) – informuje Patrycja Czerwińska z biura Wojewody. - W dniu 18.10.2016 r. została wysłana do skarżącej odpowiedź jak powyżej oraz dodatkowo została ona poinformowana, że wojewoda nie może też rozpatrzyć skargi na przewodniczącego Rady Powiatu, gdyż nie jest on organem samorządu terytorialnego - konsekwencje wobec przewodniczącego może wyciągnąć jedynie sama rada. Odpowiedź została do skarżącej wysłana listem poleconym, który – awizowany powtórnie – wrócił do DUW – dodaje.

Jak mówi się nieoficjalnie, autor skargi, to fikcyjna osoba. Jej profil istnieje jednak na popularnym portalu społecznościowym i w głównej mierze zawiera niepochlebne informacje dotyczące radnego.

- To smutne, że donosiciele posługują się nieprawdziwymi danymi. Jak widać brakuje im odwagi cywilnej. Już samo to świadczy o ich zamierzeniach. Co do profilu tej osoby, proszę podesłać adres tej strony. Chętnie przeczytam, co o mnie pisze – dodaje Daniel Uszyński.

Zgodnie z wytycznymi wojewody z zapytaniem o decyzję wyboru radnego na wiceprzewodniczącego i ewentualnego postępowania zwróciliśmy się do przewodniczącego Daniela Padewskiego, który podczas styczniowego posiedzenia zaproponował kandydaturę radnego Uszyńskiego na stanowisko wiceprzewodniczącego. Jednak nasze próby kontaktu pozostają bezskuteczne, a pytania pozostają bez odpowiedzi.

Przewodniczący zrezygnował - m.in. radny Uszyński „za”

Podczas listopadowej sesji Rady Powiatu z funkcji przewodniczącego rady zrezygnował Witold Rutkowski. Wcześniej wniosek o jego odwołanie złożyli opozycyjni radni (Daniel Uszyński, Małgorzata Rachwalska, Piotr Masłowski, Mariusz Wojewódka i Andrzej Znamirowski). Nowym przewodniczącym został Daniel Padewski. Tym samym zwolniło się stanowisko wiceprzewodniczącego. I to przewodniczący podczas styczniowej sesji rady powiatu zaproponował na stanowisko wiceprzewodniczącego kandydaturę Daniela Uszyńskiego, za którym podczas głosowania opowiedziało się ośmiu radnych.

Na pytanie, czy jako radny opozycji miał wątpliwości w związku z objęciem funkcji, Daniel Uszyński zaprzeczył.

- Sprawowanie funkcji wiceprzewodniczącego rady nie powoduje, że nagle wszystko się zmienia. Jestem takim samym radnym powiatowym, jak do tej pory - nie zmieniają się priorytety - informuje. - Pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego w zasadzie sprowadza się do tego, że w przypadku nieobecności przewodniczącego będę mógł poprowadzić obrady rady i dbać o prawidłowy przebieg posiedzenia, albo reprezentować radę na zewnątrz – dodaje radny.

Wybór wiceprzewodniczącego wzbudził dyskusje

Wraz z pojawieniem się informacji o wyborze radnego z Lutyni na wiceprzewodniczącego pojawiły się opinie, że osobie, wobec której CBA prowadzi postępowanie, chwilowo do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, nie powinno się powierzać stanowiska wiceprzewodniczącego.

- Po pierwsze - gdzie takie stwierdzenia i komentarze się pojawiają? Kto je rozpowszechnia? Po drugie - nic mi nie wiadomo na temat jakiegokolwiek postępowania CBA. Jeśli Państwo posiadają takie informację, chętnie skorzystam z Państwa wiedzy – komentuje Daniel Uszyński.

O sprawę toczącego się postępowania zapytaliśmy również Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Z informacji, jakie nam przekazano wynika, że obecnie CBA prowadzi postępowanie w sprawie radnego. Jednak ze względu na prowadzone czynności jest to jedyna informacja, jaką na dzień dzisiejszy możemy uzyskać.

Sprawa w prokuraturze

Jak się dowiedzieliśmy, sprawa trafiła nie tylko do CBA. Także w średzkiej prokuraturze trwa postępowanie.

- Do tutejszej prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw przez Daniela Uszyńskiego. W chwili obecnej postępowanie pozostaje w biegu i znajduje się w fazie postępowania sprawdzającego - poinformowała nas Justyna Dubieńska, Prokurator Rejonowy w Środzie Śląskiej.

Kwestie etyki i nieposzlakowanej opinii

Zasięgnęliśmy również opinii prawnej. Zdaniem prawników: - Do chwili wydania prawomocnego wyroku skazującego przez niezawisły sąd każdy korzysta z domniemania niewinności, toteż nie ma żadnych przeszkód prawnych do wykonywania funkcji publicznych. Czymś zupełnie innym są kwestie etyki wykonywania funkcji publicznych, wiążące się z koniecznością posiadania nieposzlakowanej opinii, które jednak podlegają ocenie opinii publicznej, a nie prawników czy organów ścigania - twierdzą prawnicy z kancelarii Śmiałkowski, Gregorczyk, Kancelarie SGK we Wrocławiu.

Wiceprzewodniczący zostanie odwołany?

Wszystko wskazuje na to, że radny Uszyński wkrótce zostanie pozbawiony funkcji wiceprzewodniczącego. 23 lutego do Rady Powiatu Średzkiego wpłynął wniosek podpisany przez 11 radnych o odwołanie go z tej funkcji. - W związku z poparciem Pana Daniela Uszyńskiego wniosku grupy radnych w sprawie odwołania Przewodniczącego Zarządu Powiatu Średzkiego Pana Starosty Sebastiana Burdzy, stracił on zaufanie grupy radnych, którzy poparli jego wybór na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego - czytamy m.in. we wniosku.

Przypomnijmy. Na lutowej sesji część radnych wnioskowała o odwołanie starosty. Dokument został podpisany przez 5 radnych: Małgorzatę Rachwalską, Andrzeja Znamirowskiego, Mariusza Wojewódkę, Piotra Masłowskiego oraz Daniela Uszyńskiego.

Kolejna sesja odbędzie się 30 marca.

(red.) Fot. Facebook/ Daniel Uszyński, rfp