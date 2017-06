OTO ZWYCIĘZCY PLEBISCYTU NA WYDARZENIE KULTURALNE

Blisko połowę ważnie oddanych głosów i tym samym miano gminnego wydarzenia kulturalnego 2016 roku zdobył Summer Madness Festival na Akwenie Kajaki, zorganizowany 24 czerwca ub. r. w Środzie Śląskiej.

Nominowano 18 rożnych wydarzeń kulturalnych. Pierwsza trójka tych, które w Gminnym Plebiscycie 2016 najbardziej przypadły do gustu mieszkańcom gminy to:

I miejsce: Czerwcowy Summer Madness Festival przy akwenie Kajaki (ponad 48% oddanych głosów)

II miejsce: koncert Noworoczny Średzkiej Orkiestry Dętej (10% ważnie oddanych głosów)

III miejsce: I Festiwal Orkiestr Dętych na średzkim rynku (7% ważnie oddanych głosów)

Szczegółowe wyniki plebiscytu znaleźć można TUTAJ.

W ogłoszonym po raz drugi plebiscycie nagrodzono także głosujących. 5 marca br., podczas koncertu Andrzeja Piasecznego w średzkim Domu Kultury, spośród 469 ważnie oddanych głosów wylosowano pięcioro szczęśliwców. Kupony plebiscytowe, które uzyskały prawo wyboru nagród, w asyście Burmistrza i Dyrektora DK losowała na scenie Otylia Żygadło ze Środy Śląskiej, która była na koncercie Andrzeja Piasecznego wraz z mamą Anną. 8 marca, nagrodzeni mieszkańcy wybrali z puli nagród koncerty, na które wybiorą się z osobami towarzyszącymi.

Nagrody plebiscytowe zostały ufundowane z budżetu Gminy Środa Śląska i są to dwuosobowe bilety na koncerty światowych gwiazd muzyki w największych miastach w Polsce wraz z noclegami i kosztami przejazdu. – Bardzo cieszy nas duża liczba nominowanych wydarzeń kulturalnych oraz spory wzrost zainteresowania gminnym plebiscytem – w poprzedniej edycji ważne głosy oddało niecałe 200 osób, tym razem prawie 500, wrażenie robi także zdecydowana przewaga zwycięskiego festiwalu Summer Madness. Z pewnością zachęcające są nagrody plebiscytowe i już dziś mogę zapowiedzieć, że w przyszłym roku, wspólnie z Dyrektorem Domem Kultury, postaramy się o równie atrakcyjne bilety na koncerty światowych gwiazd muzyki – zapowiada burmistrz Adam Ruciński.

Jakie emocje towarzyszyły nagrodzonym?

Dorota Sendyka – Bardzo się cieszę, że udało mi się wygrać w gminnym plebiscycie. Powiem szczerze, że nie liczyłam na to, że zdobędę te bilety, ale udało się! Teraz wspólnie z mężem planujemy wyjazd w czerwcu do Gdańska na koncert zespołu Guns'n Roses.

Małgorzata Stępień – Byłam w pracy, kiedy zadzwonił telefon z wiadomością z Domu Kultury. Najpierw mnie to zszokowało, musiałam dojść do siebie, a potem zadzwoniłam od razu do szwagierki, która mnie namówiła do udziału w plebiscycie. To bardzo miła niespodzianka! Cieszę się bardzo, bo w lipcu pojedziemy na koncert Depeche Mode.

Agnieszka Walaszczyk – Do oddania głosu w plebiscycie namówił mnie kolega z klasy i zupełnie nie spodziewałam się wygranej. Teraz radość jest tym większa, że będzie to idealny prezent po zakończonych maturach – koncert Bruno Mars jest kilka dni po egzaminie dojrzałości.

Teresa Walerych – Od kilku lat obserwuję kroki rozwoju naszej Średzkiej Orkiestry Dętej, ostatni koncert był zdecydowanie najlepszy i właśnie po nim zagłosowałam w plebiscycie i… zapomniałam o tym! Jak mi powiedzieli, że zostałam wylosowana, to nie mogłam w to uwierzyć, czekałam na oficjalne potwierdzenie. I tak się stało, a teraz będzie Sopot, Opera Leśna, molo i Elton John!

Katarzyna Wierzbicka – Odbieram dzisiaj nagrodę w imieniu mamy. Mama już wcześniej brała udział w innym konkursie, w którym udało jej się wygrać, więc teraz znów pomyślała: dlaczego nie? Aktualnie w domu trwają ustalenia, czy rodzice pojadą razem, czy mama zabierze mnie.

Organizatorami plebiscytu na Gminne Wydarzenie Kulturalne są: Gmina Środa Śląska oraz Dom Kultury w Środzie Śląskiej.

Galeria zdjęć z wręczenia nagród

(um) Fot. Urząd Miejski w Środzie Śląskiej