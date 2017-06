W MALCZYCACH PADŁA KOLEJNA SZÓSTKA W LOTTO! (film)

Wtorkowe losowanie Lotto Plus okazało się szczęśliwe dla jednego z mieszkańców gminy Malczyce. Już po raz drugi w kolekturze w Malczycach prowadzonej przez Joannę Grabowiecką padła szóstka.

1, 4, 21, 24, 27, 35 – to cyfry, które zapewniły szczęśliwcowi z Malczyc wygraną. Podczas wtorkowego losowania Lotto Plus, padła jedna szóstka. Wygrana to milion złotych. Jak mówi właścicielka kiosku, zwycięskie cyfry były skreślone na chybił trafił. Mieszkaniec Malczyc, jak informuje Lotto, jest już 10 lottomilionerem w tym roku.

To już drugi przypadek trafionej szóstki w Lotto w kolekturze u państwa Grabowieckich. 25 października 2014 roku jeden z mieszkańców wytypował na kuponie sześć zwycięskich cyfr i wygrał ponad pięć milionów złotych. Wówczas szczęśliwy kupon został „puszczony” przez męża pani Joanny. Tym razem, to szczęśliwa ręka właścicielki kiosku przysłużyła się do wygranej.

- Sama też gram. Wygrałam już piątkę w Plusie i dwie czwórki – mówi Joanna Grabowiecka. - Po poprzedniej trafionej szóstce zwiększyła się liczba osób grających w naszej kolekturze. Pojawiły się również pytania o to, kto wygrał? - opowiada.

Zapytana o receptę na szóstkę w Lotto właścicielka kiosku z uśmiechem odpowiada – szczęście, tylko szczęście.

O sporym szczęściu z pewnością może mówić również mieszkaniec Ziębic, który 22 sierpnia 2015 roku wygrał dokładnie 35 234 116, 20 zł. Do tej pory to najwyższa wygrana w Lotto.

Zwycięzcy z Malczyc gratulujemy, a wszystkim graczom życzymy szczęścia w kolejnym losowaniu, w którym do wygrania jest aż 23 miliony złotych.

(isz), Fot. isz