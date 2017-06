WALKA O ZACHOWANIE BUDYNKU SZKOŁY W UJEŹDZIE GÓRNYM TRWA

Trwa walka rodziców o zachowanie budynku szkoły w Ujeździe Górnym. Już w poniedziałek i czwartek odbędą się dwa spotkania w tej sprawie z udziałem rodziców, władz gminy, a także kuratora.

Kilka dni temu na łamach naszego portalu prezentowaliśmy oficjalne stanowisko wójta gminy Udanin, Teresy Olkiewicz, w sprawie likwidacji szkoły w Ujeździe Górnym. W piątek w redakcji spotkaliśmy się z rozgoryczonym rodzicem, biorącym udział w komisji, o której wspomina włodarz gminy.

- Naszym zdaniem sesja była zrobiona po cichu. Nie mieliśmy możliwości przyjścia na sesję, aby zobaczyć jak przebiega i jak wygląda głosowanie w sprawie szkoły – mówi jeden z rodziców. - Wstępnie mówiono, że tego dnia miały spotkać się komisje. Natomiast spotkanie to przekształcono w sesję gminy, podczas której podjęto decyzję o likwidacji szkoły w Ujeździe Górnym – dodaje.

Celowość komisji

To nie jedyny zarzut, o którym mówi członek komisji. Zdaniem naszego rozmówcy, celem powołanej komisji nie było podjęcie decyzji o likwidacji bądź zachowaniu szkoły w Ujeździe Górny.

- W wypowiedzi pani wójt jest powiedziane, że to komisja podjęła decyzję o likwidacji szkoły. Ale tak nie było. Składająca się z jedenastu osób komisja spotykała się raz w tygodniu na dwie godziny. Stworzona była po to, by przedstawić radnym na sesji zarys dwóch wariantów – jednej szkoły i dwóch szkół. Jak podkreślano w rozmowach z członkami komisji, jej celem nie była decyzyjność co do zasadności funkcjonowania jednej lub dwóch szkół. Decyzje miały zostać podjęte na sesji przez radnych na podstawie przedstawionych przez komisję danych – wyjaśnia.

Sfałszowane ankiety i zastraszanie dzieci

Nasz rozmówca nie kryje rozgoryczenia na sposób, w jaki przedstawiono sprawę w oficjalnym komentarzu. Jednocześnie zwraca uwagę na kwestię ankiet oraz sposobu ich przekazywania dzieciom i rodzicom. Z oburzeniem wskazuje jednocześnie na próby zastraszania dzieci przez niektórych nauczycieli z Udanina. Jak dodaje celem przeprowadzonej ankiety składającej się z jednego pytania: „Do jakiej szkoły chciałbyś/chciałabyś, żeby chodziło Twoje dziecko? było jedynie ustalenie obwodów obu szkół.

- Mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że ankiety zostały sfałszowane. Rodzice zostali zastraszeni przez nauczycieli z Udanina. Podczas przekazywania ankiet dziecku nauczyciel jednocześnie przestrzegał je – „pamiętaj, gdzie stawiasz krzyżyk i do jakiej szkoły chcesz iść, bo będziesz chodził na pieszo” – mówi nasz rozmówca.

Część rodziców nie oddaje ankiet. W Jarostowie wielu uczniów wraca do domu z płaczem w obawie, że w przypadku wyboru szkoły w Ujeździe Górnym, do krórej chciałyby uczęszczać, będą zmuszone do szkoły chodzić pieszo. Piesze wędrówki do szkoły grożą również dzieciom z Jarosławia, czy Karnic.

W rozmowie z nami pojawia się jeszcze wiele innych aspektów sprawy, na które zwraca uwagę rodzic – zawyżone aż trzykrotnie koszty utrzymania szkoły w Ujeździe Górnym przygotowane przez gminę, lekcje W-F w holu szkoły podstawowej w Udaninie, kwestia niepewnego bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do jedynej szkoły podstawowej w gminie. Przypomnijmy, że jeśli decyzja o likwidacji szkoły zostanie uchwalona, w roku 2017/2018 do szkoły uczęszczać będzie około 450 uczniów.

Nasuwają się pytania...

Podczas rozmowy pojawiają się również pytania:

- Skoro do tej pory gminę stać było na utrzymanie obu szkół, cóż zmieniło się w tym roku?

- Jeśli potencjalnie stać gminę na utrzymanie dwóch przychodni w Ujeździe Górnym (bo planowane jest przekształcenie budynku gimnazjum w Ujeździe na drugą już w miejscowości przychodnię), to dlaczego nie stać gminy na utrzymanie dwóch szkół?

Myślę, że wszystkie pytania stawiane przez rodziców znajdą swoje odpowiedzi podczas dwóch spotkań, które zaplanowano na najbliższy poniedziałek i czwartek.

- W poniedziałek, 13 marca, o godzinie 18. w Świetlicy Wiejskiej w Ujeździe Górnym,

- W czwartek, 16 marca, o godzinie 17. w Szkole Podstawowej w Udaninie z udziałem wójt gminy Udanin, Teresy Olkiewicz i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Romana Kowalczyka.

O rozwoju sytuacji i dalszych losach szkoły będziemy Państwa na bieżąco informować.

Iza Szczygieł, Fot. W. Kalita